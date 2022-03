Non aprite quella mail: ecco la truffa che sta interessando l’Agenzia delle Entrate

Sta circolando in queste giorni sul web una truffa ai danni dell’Agenzia delle Entrate. Il tentativo di raggiro è stato subito notato dall’Ente che altrettanto repentinamente ha provveduto a smascherarlo. Attraverso un comunicato stampa, l’Agenzia ha infatti messo in guardia i cittadini circa la falsità di tali comunicazioni.

Leggi anche: Non aprite quella mail, ecco la nuova truffa che sta circolando in rete (FOTO)

Truffa all’Agenzia delle Entrate: la falsa mail che circola in rete

Le false mail in circolazione in questi giorni ‘diffondono virus e software dannosi per il proprio pc o che contengono comunicazioni non attribuibili all’Agenzia stessa’ — spiega l’ente nel comunicato. All’interno di queste mail aventi anche il logo dell’ente di riscossione, si fa ‘riferimento a incongruenze nelle liquidazioni periodiche Iva, a nuove disposizioni circa l’efficientamento energetico o a generici problemi di comunicazione con il contribuente’— si specifica nel corso del comunicato; aggiungendo infine che l’Agenzia ‘disconosce il contenuto di questi messaggi e raccomanda di cestinarli senza aprire alcun allegato’.