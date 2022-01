“Non ce n’è coviddi”: il padre di Angela da Mondello positivo al Covid

Dopo la nota affermazione “Non ce n’è Coviddi!” che l’aveva resa famosa, anche Angela Chianello ha dovuto ricredersi. “Anche da noi è arrivato questo maledetto”, ha dichiarato la signora di Mondello dopo che il padre è risultato positivo a virus. Lo avrebbe annunciato lei stessa sul suo profilo Instagram.

La celebrità e gli haters

La celebre signora, dopo le affermazioni sulla presunta inesistenza del Covid, aveva spopolato sia sui social che in tv. Dalla sua frase “tormentone” ne erano venute fuori canzoni remix, meme e chi più ne ha più ne metta, rendendo la donna una celebrità del web. Sul suo profilo Instagram, infatti, si contano oltre 118mila followers. Certo, non tutti i suo follower la seguono per ammirazione. Anzi, molti di questi lo fanno per deriderla o per attaccarla. Infatti dopo la notizia della positività del padre, il profilo di Angela è stato riempito di commenti davvero sgradevoli e cattivi come: “Ben ti sta!” oppure “Finalmente l’avete preso”.

La risposta di Angela

Angela nelle ultime ore ha risposto alle accuse e agli insulti con un post pubblicato nelle sue storie. “Con tutto ciò, vi esce sempre cattiveria dalla bocca – scrive la signora di Mondello – noi siamo tutti vaccinati, ma il Covid è venuto anche nelle nostre case. Io dico vacciniamoci, poi ognuno è libero di pensare come vuole. Una sola cosa vi dico: mettetevi il rosario nelle mani e pregate anziché essere sempre più cattivi -conclude – ad alcuni il Covid ha fatto peggiorare la cattiveria”.