Non dirlo al mio capo, stasera 14 giugno non va in onda: ecco perché

Non dirlo al mio capo questa sera non verrà trasmesso come previsto in prima serata su Rai 1. La notizia è di poche ore fa, il doppio episodio della fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale non sarà trasmessa oggi, domenica 14 giugno 2020, al suo posto prenderà spazio il nuovo gioco condotto da Carlo Conti: Top Dieci.

L’emittente pubblica ha infatti deciso di posticipare la nuova puntata di “Non dirlo al mio capo” che sarà trasmessa domenica 21 giugno 2020. Al momento non è chiaro il motivo che ha spinto la Rai ha rimandare la serata di Non dirlo al mio capo in favore del nuovo programma “Top Dieci”, quello che è certo è che stasera, 14 giugno, su Rai 1 andrà in onda lo show condotto da Carlo Conti.

Non dirlo al mio capo lascia il posto a Top Dieci, il nuovo programma di Carlo Conti

Top Dieci è il nuovo programma Rai condotto da Conti che prevede sfide tra due squadre, ognuna composta da personaggi del mondo dello spettacolo. La prima puntata vedrà la partecipazione di Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Flavio Insinna che compongono il team dei Don Matteo e Christian De Sica, Serena Autieri e Alessandro Siani che appartengono alla squadra rinominata I Principi Abusivi. Tra gli ospiti della serata Roberto Mancini e Massimo Ranieri.