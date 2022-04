Non solo Roma, un viaggio on the road alla scoperta dei borghi più belli del Lazio

“Tutte le strade portano a Roma“, recita un vecchio adagio, ebbene, questo è vero in parte. Quella che è stata la capitale del mondo antico, sede del potere temporale e di quello spirituale, può essere il punto di partenza, per un viaggio che porta alla scoperta di alcuni tra i più bei luoghi del Lazio, una regione in grado di offrire scorci naturali unici e suggestivi, ma anche storia, cultura e sapori autentici.

Ancora prima di incamminarsi lungo il sentiero tufaceo che porta al centro di questa minuscola cittadina del viterbese, si rimane incantati ammirando il paesaggio che circonda il colle, con i suggestivi calanchi che fanno da sfondo all’agglomerato urbano e agli antichi edifici medioevali del borgo, un luogo incantato e fuori dal tempo, che certamente lascerà il segno in coloro che avranno l’opportunità di raggiungerlo.

I borghi più belli del Lazio

Ma Civita è solo la prima tappa di un viaggio suggestivo alla scoperta del Lazio, una regione caratterizzata dalla presenza di numerosi insediamenti risalenti al Medioevo e al Rinascimento. Uno dei più belli pittoreschi è certamente Sermoneta, in provincia di Latina.

Questo luogo ha conservato la medesima atmosfera delle sue origini, merito senza dubbio del meraviglioso Castello Caetani, uno edificio fortificato risalente al XIII secolo, perfettamente conservato, e soprattutto ancora appartenente alla famiglia Caetani, che ha legato le sue vicende al borgo sin dal 1200. I suoi bastioni, che dominano l’intera Pianura Pontina, sono stati scelti come set per importanti produzioni cinematografiche e televisive, come “Non ci resta che piangere” e “I Borgia”.

Per chi invece intende seguire un itinerario a tema “devozionale”, potrà passare facilmente dalla sede del papato, alla “città dei papi”, ovvero Anagni, in provincia di Frosinone. Un soprannome quanto mai calzante, in considerazione del fatto che questo antico borgo ha dato i natali a ben 4 pontefici, Bonifacio VIII, Innocenzo III, Gregorio IX e Alessandro IV.

