Nuove assunzioni all’Aeroporto di Fiumicino: le posizioni aperte e come candidarsi

Nuove assunzioni annunciate all’interno dell’Aeroporto di Fiumicino: lo scalo cerca nuovi addetti alla sicurezza dei servizi.

Nuove offerte di lavoro provenienti da Aeroporti di Roma, e in particolare dall’Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino. Nelle ultime ore è stato pubblicato un annuncio per delle nuove posizioni all’interno della scalo aeroportuale del Litorale Romano, con i candidati che dovranno svolgere mansioni legate alla sicurezza dei servizi della struttura. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta.

Le nuove assunzioni dentro l’Aeroporto di Fiumicino

All’interno dell’Aeroporto di Fiumicino si cercano nuove figure professionali, che rivestiranno mansioni per addetti alla sicurezza dei servizi dentro la struttura aeroportuale. I nuovi lavoratori ricercati, infatti, dovranno svolgere compiti legati alla sicurezza dei passeggeri, dei bagagli e delle merci. Tutte le mansioni lavorative, come specificato dall’annuncio ripreso da Canale 10, vengono svolte all’interno dello scalo del Leonardo Da Vinci.

I requisiti per lavorare

Per svolgere questa tipologia di mansioni, le persone interessate dovranno soddisfare dei precisi requisiti professionali. Come spiegato all’interno della domanda di lavoro, il candidato ideale deve avere obbligatoriamente il diploma di scuola superiore: questo può essere di qualsiasi indirizzo scolastico.

Inoltre, sul piano professionale, la persona dev’essere esperta nel campo della sicurezza dei servizi. Ecco perché sono richieste figure che abbiano già svolto questa tipologia di lavoro, magari in una struttura aeroportuale, nel proprio passato e che quindi sappiano come si svolge perfettamente questa mansione.

Trattandosi di un aeroporto, oltretutto scalo internazionale per Roma, gli interessati dovranno conoscere molto bene la lingua inglese, che permetterà di dialogare con altri professionisti della struttura o con i molteplici utenti che ogni giorno visitano quest’area per entrare o uscire dall’Italia.

Altre caratteristiche che deve possedere il candidato ideale, è la capacita di problem solving: caratteristica necessaria per lavorare in un ambiente molto dinamico come l’aeroporto. Inoltre, per lavorare al pieno delle mansioni, dovrà possedere anche la patente B per guidare i mezzi di trasporto aeroportuali.