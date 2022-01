Nuove emoji 2022, tutte le nuove faccine in arrivo: quando escono e come scaricarle

Novità sull’iPhone con il nuovo aggiornamento di iOS 15.4. Sì, perché stanno per arrivare nuove faccine, ben 37 emoji, da condividere nelle conversazioni. Molte divertenti, inedite, anticipate dal portale Emojipedia. Ma vediamo quali sono, quando escono e come scaricarle!

Nuove emoji 2022: nuove faccine in arrivo, ecco quando escono

Il prossimo aggiornamento di iOS, sistema operativo degli iPhone, porterà con sé anche nuove faccine, ben 37, anticipate dal portale Emojipedia. Ma quali sono? Ci sarà l’uomo in gravidanza, c’è la mano di Fatima, uno scivolo, una carta d’identità, una batteria scarica, varie posizioni delle mani, fagioli, una lastra ai raggi X. E tante altre, tutte da scoprire!

Quando escono le nuove emoji 2022 sugli iPhone?

Non c’è ancora una data ufficiale. Il prossimo aggiornamento arriverà nelle prossime settimane per chi ha l’iPhone. Ma non ci saranno solo le nuove faccine: gli utenti dovranno fare i conti con nuovi aggiornamenti. Insomma, bisogna solo aspettare, poi ci sarà l’imbarazzo della scelta!