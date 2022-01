Nuove procedure e regole per quarantena e isolamento: ecco cosa potrebbe cambiare a breve

Nuove procedure? C’è bisogno di semplificare le regole Covid. Da questo assunto parte la richiesta che il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, rivolge al governo. Il presidente della Regione ha fatto la sua formale richiesta al Governo presentando una lettera ufficiale attraverso il Corriere della Sera. L’obiettivo è non rimanere impantanati nella burocrazia all’italiana di sempre, e sveltire il più possibile le pratiche nei casi non gravi e asintomatici.

Leggi anche: Fedriga “Aboliamo la quarantena per chi ha fatto la terza dose”

La proposta di Zingaretti e le nuove procedure

La richiesta di Zingaretti riguarda principalmente tre punti focali. Il primo, certamente è quello della possibilità di poter sospendere la quarantena per i contatti dei positivi anche senza bisogno di un tampone negativo. Il secondo punto preso in considerazione, invece, riguarda la possibilità per i positivi asintomatici di uscire dalla quarantena dopo cinque giorni. Infine, il terzo topic si basa sulla possibilità di non sospendere il green pass per le persone asintomatiche contagiate. Tutto ciò dovrebbe consentire certamente di smaltire le pratiche burocratiche che stanno letteralmente attanagliando milioni di italiani.