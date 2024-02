Nuove selezioni per Assistente bagnanti, 50 figure da inserire nell’organico: stipendio e turni di lavoro

Iniziano i preparativi in vista della prossima stagione estiva. Le attività turistico-balneari stanno mettendo a punto i dettagli per arrivare pronti all’appuntamento. E anche il parco divertimento MagicLand di Valmontone si sta adoperando in questo senso anche con l’assunzione di personale.

Tra le richieste del parco divertimenti c’è quella di arruolare 50 assistenti bagnanti da inserire per salvaguardare l’incolumità dei fruitori delle piscine allestite nella struttura. Un impianto in grado di accogliere ogni tipo di visitatore, dai bambini più piccoli agli adulti, mettendo a disposizione vasche di bassa profondità e con giochi d’acqua e scivoli colorati per i più piccini, e vasche con idromassaggio per chi è in cerca di relax e altre ancora realizzate con cascate e rocce artificiali per creare un ambiente avventuroso.

I candidati che non hanno ancora il brevetto

Chiunque sia interessato a lavorare con MagicLand come bagnino di salvataggio per assistere i numerosi ospiti che nella prossima estate visiteranno il parco, qualora non sia ancora in possesso di brevetto, può prendere parte al corso per Assistenti bagnanti organizzato dalla struttura insieme al centro nuoto Italia, per conseguire il titolo rilasciato direttamente dalla Federazione italiana nuoto.

I requisiti per la candidatura

Il conseguimento del brevetto è, ovviamente, una condizione necessaria per prendere parte alle selezioni come assistente bagnante presso il parco divertimenti, ma sono richiesti anche altri requisiti, tra i quali: la maggiore età, la disponibilità a lavorare in turni nel fine settimana e nel periodo estivo, il candidato dovrà inoltre essere automunito e conoscere le basi del primo soccorso.

La struttura cosa mette a disposizione dei suoi assistenti bagnanti

La struttura di contro offrirà un contratto di lavoro stagionale a tempo determinato, la possibilità di consumare i pasti presso la mensa aziendale, la formazione sulle procedure operative di un parco acquatico, un ambiente di lavoro dinamico e stimolante. Per ulteriori dettagli relativi alle candidature e ulteriori informazioni è possibile accedere al sito di MagicLand al link

I preparativi in vista della prossima apertura

Il parco dovrebbe aprire le porte ai visitatori a partire dal prossimo 8 giugno per rispondere alle istanze del numeroso pubblico che si rivolge alla struttura in cerca di divertimento e relax grazie a un’area di 40mila metri quadrati che comprende 10mila di spiaggia realizzata grazie a sabbia finissima e bianca, lettini e ombrelloni, e le immancabili piscine nelle quali partecipare a giochi d’acqua e trovare refrigerio. (foto prese dal profilo Facebook di MagicSplash)