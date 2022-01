Nuovi ristori di Sostegni 2022: a chi spetta, importo e come fare domanda

Sostegni 2022. Nel nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri nella giornata di ieri, durante la riunione della cabina di regia, sono stati introdotti nuovi sostegni alle attività maggiormente colpite dall’emergenza Covid. Oltre a ciò, si è discusso anche di eventuali interventi per contrastare l’aumento del costo della bolletta energetica per le imprese.

Le parole di Giorgetti sull’imminente ristoro 2022

Il Ministro Giorgetti si è detto ”molto soddisfatto” dell’incontro: “Abbiamo stanziato 390 milioni di euro per le attività colpite dalla pandemia, aumentando a 30 milioni il fondo per discoteche e sale da ballo. Un sostegno doveroso da parte del governo”. Poi ha continuato: “Ora è necessario uno scostamento di bilancio per finanziare nuovi interventi. Dispiace – conclude Giorgetti – che non sia stata accolta la nostra proposta di sostegno all’automotive per mancanza delle necessarie risorse. Ho chiesto che la misura sia approvata il prima possibile”.

Nuovi ristori per settori a rischio

Dunque, nuovi sostegni in vista per il 2022, per le attività che maggiormente sarebbero colpite dalla crisi indotta dalla quarta ondata del Covid. Dovrebbe essere all’incirca un miliardo e mezzo (1,6 miliardi, per la precisione) la cifra stanziata per nuovi sostegni alle attività più colpite dall’emergenza Covid e dalle restrizioni anti contagio. Interventi soprattutto, e in particolare, sul settore del turismo, della cultura, dello sport, del tessile, della moda, del catering, degli eventi e del wedding.