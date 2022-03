Nuovo aumento dei contagi con Omicron 2: si prevede la quinta ondata per Pasqua

Omicron 2. In Italia il virus ha ripreso a correre nuovamente, il bollettini giornalieri hanno progressivamente descritto l’innalzamento lento ma inesorabile della curva in queste ultime settimane. Nello specifico, nel bollettino di ieri, martedì 22 marzo, i nuovi casi nelle 24 ore sono stati 96.365. Le vittime sono 197, mentre il tasso di positività è schizzato al 15%. Anche i ricoveri, infine, sono tornati a crescere.

Aumento dei contagi in Italia: parla Pregliasco

Tuttavia, nonostante il brusco aumento dei casi, il Governo continua a tirare dritto, tanto da aver confermato qualche giorno fa la chiusura definitiva dello stato di emergenza e l’addio al green pass a partire dal primo maggio. La domanda è: cosa sta succedendo dunque? Ci sarà una nuova ondata? A Pasqua forse? A tutte queste domande ha cercato di rispondere il dott. Pregliasco, volto noto della pandemia ormai, direttore sanitario Irccs Istituto Galeazzi e professore dell’Università di Milano.

Omicron 2, che Pasqua ci aspetta?

Pregliasco ha confermato: ”La tedenza è in rialzo e purtroppo l’Rt ha superato l’1”. Una ulteriore conferma del fatto che nelle ultime quattro settimane la tendenza è assolutamente un crescita, e forse continuerà ad esserlo sempre di più. A quanto pare, secondo il virologo, la nuova sottovariante di Omicron circola prevalentemente tra i giovani, ed è davvero molto contagiosa. Certo, poi, un’altra causa è il rilassamento generale e lo spostamento di tendenze mediatico. Le parole dell’esperto per Pasqua sono state: ”A Pasqua a mio avviso non ci sarà un’ondata, ma potranno emergere un bel po’ di casi nei periodi successivi”.