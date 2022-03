Nuovo blitz a Tor Bella Monaca: cocaina ed eroina nascoste tra i rifiuti (ma non solo), sequestrate 400 dosi

Nuovo blitz anti droga dei Carabinieri a Tor Bella Monaca. Nelle ultime ore i Militari dell’Arma sono tornati a controllare il quartiere mettendo nel mirino in particolar modo lo spaccio di sostanze stupefacenti. In tal senso sono state circa 400 le dosi sequestrate tra eroina e cocaina rinvenute in alcuni cumuli di rifiuti e in un vano ascensore.

Arrestate quattro persone

Quattro in tutto le persone arrestate. In manette è finito un 28enne romano, senza occupazione e con precedenti, sorpreso a cedere una dose di cocaina ad un acquirente nei pressi dell’atrio condominiale di una palazzina in via dell’Archeologia. I Carabinieri sono intervenuti e hanno bloccato l’uomo, trovato in possesso di 28 dosi di cocaina e 210 euro. Il giovane “aveva il compito” di sorvegliare un ascensore che in pratica serviva da nascondiglio per la droga. All’interno infatti sono state trovate 235 dosi di cocaina in una busta di plastica.

Sempre in via dell’Archeologia è stato registrato un altro fermo. Manette ai polsi in questo caso per una donna, una 40enne di Frascati, che fermata per un controllo è stata trovata in possesso di 22 dosi di cocaina e 7 dosi di eroina. Arrestata anche una coppia di Ciampino. Lui 26enne e lei 24enne, in via Pier Ferdinando Quaglia avevano addosso 27 dosi di cocaina.

Eroina tra i rifiuti

E veniamo al rinvenimento della droga occultata tra la spazzatura. La sostanza in questo caso è saltata fuori durante l’ispezione dei garage della palazzina di edilizia popolare in via dell’Archeologia 90, dove hanno rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, 66g di eroina occultati all’interno di una busta di plastica sotto un cumulo di rifiuti.