Nuovo Decreto 23 dicembre 2021, ecco cosa cambia: mascherina all’aperto, green pass valido 6 mesi e terza dose a 4 mesi

Si è tenuta questa mattina la cabina di regia a Palazzo Chigi con il Premier Mario Draghi per varare le nuove misure in vista delle festività e per fronteggiare il virus e la sua variante Omicron, che continua a circolare in tutta Italia destando non poca preoccupazione per la sua maggiore contagiosità. Dalla mascherina obbligatoria all’aperto alla durata del Green Pass, sono tante le novità che oggi pomeriggio dovrebbero essere varate per frenare l’avanzata del Covid.

Nuovo Decreto 23 dicembre 2021: obbligo di mascherina all’aperto

Tra le misure l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. Sembrerebbe essere questa una delle decisioni prese stamattina dalla cabina di Regia. Il dispositivo di protezione, quindi, dovrebbe essere indossato sempre e non solo al chiuso: tra l’altro proprio oggi nel Lazio è entrata in vigore l’ordinanza firmata dal Presidente Zingaretti che dispone l’utilizzo della mascherina ovunque, aldilà del colore in cui si trova la Regione.

Decreto 23 dicembre 2021: cosa cambia per la durata del Green Pass

Tra le misure analizzate, ma non ancora ufficializzate nel decreto, quella che riguarda la durata del Green Pass. Il certificato verde dovrebbe durare sei mesi e non più nove a partire dal 1 febbraio. Obbligo poi di mascherina FFP2 al cinema, ai teatri, agli eventi sportivi e sui mezzi di trasporto.

Decreto 23 dicembre 2021: terza dose e cosa cambia per la notte di Capodanno

Il 31 dicembre, in occasione di Capodanno, in tutta Italia dovrebbe esserci il divieto di organizzare eventi e feste anche all’aperto per scongiurare eventuali e pericolosi assembramenti.

Novità, poi, sul vaccino perché con l’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose dovrebbe essere ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

In ogni caso, oggi pomeriggio alle 17 ci sarà la riunione del Consiglio dei Ministri e tutte queste misure dovrebbero essere varate. Nuove regole per cercare di frenare l’avanzata del virus e della sua variante Omicron, ora che in Italia i casi continuano ad aumentare e non ci resta che accelerare i tempi e proseguire con la campagna vaccinale.