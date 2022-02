Nuovo vaccino contro tutte le varianti Covid, i risultati dello studio italiano: quando esce e come funziona

Nuovo vaccino contro tutte le varianti Covid, lo studio dell’Istituto Superiore di Sanità. Novità in arrivo sul fronte della lotta al Coronavirus con una nuova ricerca che potrebbe fornire uno strumento utile per combattere anche le future mutazioni del virus. Vediamo di cosa si tratta.

Nuovo vaccino contro tutte le varianti Covid cos’è

Lo studio è realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità ed è stato pubblicato sulla rivista Viruses. Il metodo si basa su una nuova strategia che ha selezionato come bersaglio la proteina N, una proteina che al contrario della più nota spike coinvolta nello sviluppo degli attuali vaccini non mostra quasi nessuna mutazione tra le varianti SARS-CoV-2 finora note. Il metodo con cui è usata in questo studio la proteina N genera inoltre una memoria immunitaria a livello polmonare che potrebbe essere garanzia di un effetto protettivo duraturo nel tempo.

Vaccino contro tutte le varianti quando arriva

Chiaramente le ricerche sono ancora in corso. Studi addizionali in programma stabiliranno parametri come ad esempio la sicurezza della piattaforma vaccinale e la sua tollerabilità. Questi parametri saranno essenziali per porre le basi di futuri studi clinici atti a confermare in via definitiva l’efficacia di questa scoperta. Sarà inoltre necessario comprendere se eventuali vaccini sviluppati con la nuova piattaforma debbano essere integrati da forme di immunizzazione basate sulle tecnologie attualmente in uso, per esempio basate su mRNA.