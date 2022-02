Nuovo vaccino Covid, quarta dose in autunno con un nuovo siero? L’indiscrezione

Covid. Si fa sempre più vivida e reale la possibilità di una quarta inoculazione nei prossimi mesi, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale. Per la fine dell’estate, infatti, potrebbe essere a disposizione un nuovo vaccino polivalente e tarato ad hoc per contrastare la diffusione della variante Omicron in modo più o meno definitivo. Questa è l’ipotesi che maggiormente sembra essere acclamata. O, quantomeno, questa è l’ipotesi che circola da diverse settimane. Ma che però è stata di recente confermata anche da Giorgio Palù, popolare virologo attualmente membro del Cts.

Nuovo vaccino contro il Covid? Se si, quando?

Di recente, il dottor Palù ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha dichiarato: “Siamo in attesa di dati raccolti sul campo circa la durata della protezione vaccinale e la qualità e alla persistenza della risposta immunitaria – ha spiegato Palù – È quindi possibile che vengano utilizzati altri richiami magari il prossimo autunno con un vaccino polivalente e aggiornato, se si conferma l’attuale calo della curva epidemica”. Dunque, se la tabella di marcia dovesse essere confermata, con ogni probabilità Pfizer e Moderna, per la fine dell’estate dovrebbe essere a disposizione un vaccino. Una soluzione calibrata per arginare la diffusione di Omicron. Se in Italia ci sarà realmente la necessità di una quarta dose, allora a questo punto resterebbe da capire solamente se il richiamo andrà previsto per tutti, o solamente per talune specifiche categorie.