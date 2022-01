Nuovo vaccino Pfizer contro la variante Omicron, annunciata la data di uscita: quando sarà disponibile e cosa cambia

Nuovo vaccino Pfizer. Ci sarà un nuovo vaccino a breve, e sarà specificatamente lavorato per poter contrastare la nuova variante Omicron, che ha tutte le intenzioni di diventare la dominante per i prossimi mesi. Lo ha dichiarato la Pfizer, affermando contestualmente che il rimedio sarà pronto per il mese di marzo prossimo.

Nuovo vaccino contro le varianti pronto a marzo

L’amministratore delegato Bourla ha spiegato che “la speranza è raggiungere qualcosa che ci garantisca una migliore protezione, in particolare contro il contagio. Perché la protezione dal ricovero e dai sintomi gravi è già ragionevole, in questo momento, con gli attuali vaccini, fintanto che si fa la terza dose”. Successivamente, ha spiegato che il vaccino è già stato progettato e prodotto, e che si tratta di effettuare gli ultimi accertamenti. Il nuovo rimedio potrebbe contrastare non solo Omicron, ma anche le altre varianti in circolo non ancora identificate. Un doppio lavoro dunque, quello in cui sono impegnati gli scienziati del team Pfizer: da un lato sta studiando l’efficacia dell’attuale vaccino contro le varianti del Sars-CoV-2, e contemporaneamente sta lavorando a una nuova versione del prodotto.