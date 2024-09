Nuovo viaggio all’estero di Papa Francesco, il Santo Padre atterra in Lussemburgo

Nuovo viaggio per Papa Francesco, arrivato poche ore fa in Lussemburgo: nel pomeriggio ripartirà per il Belgio

Papa Francesco è atterrato questa mattina all’aeroporto di Lussemburgo, inaugurando così il suo 46° viaggio internazionale. Il Pontefice è stato accolto calorosamente dalle principali autorità del Paese: il Granduca Enrico di Lussemburgo, la Granduchessa Maria Teresa e il Primo Ministro Luc Frieden. Dopo il saluto alle autorità e alla Guardia d’onore schierata, il protocollo ha previsto che la delegazione si dirigesse verso l’hangar antistante, nel Salon d’Honneur, per la cerimonia ufficiale di benvenuto.

L’accoglienza per Papa Francesco in Lussemburgo

Circa cento giovani hanno animato l’evento, al quale hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni civili e religiose. Come racconta RaiNews, la cerimonia si è svolta con l’esecuzione degli inni nazionali, l’omaggio alle bandiere e la presentazione delle delegazioni. Dopo questi momenti solenni, il Papa ha lasciato l’aeroporto insieme al Nunzio Apostolico in Lussemburgo per dirigersi in auto al Palazzo Granducale, distante circa nove chilometri, dove è previsto un incontro con le autorità civili e sociali del Lussemburgo.

Il discorso del Santo Padre

Dopo l’accoglienza ufficiale, alle 11:45, Papa Francesco si trasferirà al Cercle Cité, un edificio storico nel cuore della capitale lussemburghese. Qui, alle 11:50, incontrerà le principali autorità, la società civile e il corpo diplomatico, occasione in cui terrà il suo primo discorso ufficiale della giornata.

Dopo il pranzo alla Casa arcivescovile, il Pontefice riprenderà il suo itinerario ufficiale alle 16:30 con una visita alla Cattedrale di Notre Dame. In questo luogo simbolico, Papa Francesco incontrerà la comunità cattolica del Lussemburgo e pronuncerà il suo secondo discorso della giornata. L’incontro sarà un momento di preghiera e riflessione per i fedeli presenti, con un messaggio dedicato alla Chiesa locale.

In programma l’arrivo in Belgio

Concluso l’incontro alla Cattedrale, il Papa si recherà nuovamente all’aeroporto per partire, alle 18:15, alla volta di Bruxelles. L’arrivo alla Base aerea di Melsbroek è previsto per le 19:10, dove sarà accolto dai sovrani del Belgio, Re Philippe e la Regina Mathilde. Il Papa si trasferirà poi alla Nunziatura Apostolica di Bruxelles, dove concluderà la sua prima giornata di questo viaggio internazionale. Il viaggio proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori incontri e appuntamenti significativi, dimostrando ancora una volta l’impegno del Pontefice nel dialogo con le nazioni europee e le comunità religiose locali.