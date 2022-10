Offi, tre giorni di cinema, musica, teatro e sociale al Teatro di Ostia

Offi, la terza edizione di Ostia Film Festival Italiano- rassegna dedicata a cinema, musica, donne nell’arte, sociale, ai grandi del passato, ai nuovi talenti, al teatro ed alla cultura- si è svolta presso il Teatro Lido di Ostia, con la direzione artistica di Francesca Piggianelli e condotta da Massimo Zamponi.

Offi, è di scena arte, musica, cinema e cultura

L’ evento, patrocinato e col supporto di Regione Lazio, Roma Lazio Film Commission e Cinecittà Panalight, con Direzione Siae, ha avuto inoltre il riconoscimento della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura.

Roma Videoclip Indie, premi ai migliori videoclip

Sold out per il primo appuntamento nell’ambito della rassegna di Offi. Protagonista la festa conclusiva del Roma Videoclip Indie. I Premi Speciali sono stati assegnati con grande partecipazione e presenza da parte degli artisti, registi e produttori provenienti da tutta Italia.

Tra i numerosi premi quelli delle Radio: Radio Godot, Radio Sanremo Web, Radio Base Canarie, Terza Pagina Magazine. Inoltre Premio Siae, Cinecittà Panalight, riconoscimenti della Direzione del Festival.

Ostia Film Festival Italiano, ospiti di prestigio in seconda serata

Nel secondo appuntamento di Offi, serata indimenticabile dedicata ai grandi del passato. L’evento ha riservato attenzioni al Cinema dietro le quinte, alle donne nell’arte, ai nuovi registi e talenti con proiezione di trailer, clip, cortometraggi con la presenza di artisti, registi, scrittori ed incontri con ospiti d’eccezione.

Momento magico ed emozionante quello dedicato ad una figlia d’arte, accolta infatti con un grande applauso; Carlotta Proietti è stata premiata per il talento nelle sue molteplici attività e per l’omaggio a Pier Paolo Pasolini, con l’interpretazione del brano ‘Il valzer della toppa’, scritto dal celebre indimenticato intellettuale.

Carlotta -felice e commossa per il riconoscimento- ha chiamato sul palco la mamma Diletta Proietti per condividere la gioia, dichiarando l’eccezionalità della presenza di quest’ultima sul palco e per questo maggiormente emozionata.

Offi, cento anni di Pasolini, ‘La fine del diverso’

Per l’omaggio ai cento anni di Pier Paolo Pasolini è stato presentato in anteprima il libro di Michel Emi Maritato ‘La fine del diverso’

A seguire l’incontro ed il premio per alcuni talentuosi registi presenti: Simone Amendola con il produttore Cristiano Sebastianelli per ‘Nessun nome nei titoli di coda’, il regista Ciro Formisano per ‘L’altro buio in sala’.

Christian Marazziti, a cui è stato dedicato un breve omaggio per il nuovo cinema italiano, regista attore sceneggiatore. è stato premiato per il documentario ‘Covid-19 Il virus della paura”.

Stesso premio al regista per il cortometraggio ‘Amici di sempre’, chiamando sul palco inoltre uno dei bravi protagonisti del corto Dario Bandiera. Il mattatore ha intrattenuto il pubblico suscitando l’ilarità della platea e ricevendo una pioggia di applausi.

Per concludere è stato proiettato il videoclip ‘Oblivion’, con la presenza della nota pianista e compositrice Italo-Argentina Natalia Paviolo, che ha ricevuto un premio speciale di cinema e musica.

Gran finale per i corti a tematica sociale

Nell’ultima serata sono stati protagonisti i riconoscimenti speciali a Dario D’Ambrosi, creatore del movimento teatrale ‘Teatro Patologico’, rivolto a ragazzi con disabilità psicofisiche e al regista Simone Lupi per il cortometraggio ‘Io sono un po’ matto e tu?’

Premi speciali anche a due cortometraggi sociali, ‘Red Market’ di Walter Nicoletti sul tema internazionale del traffico d’organi e giochi d’azzardo ed a Mirella di Kassim Yassin Saleh che tratta il tema della disabilità.

A seguire è stato proiettato il videoclip ‘Carrozzella romana’ di Rodolfo Laganà, regia di Giovanni Pirri, un videoclip ironico con un tema sociale a lui caro, emozionando il pubblico con un video saluto che il bravo artista, a sorpresa, ci ha inviato.

Premiato anche Enzo Salvi per le sue attività artistiche e sociali, felice del riconoscimento proprio nella sua Ostia. Gran finale di serata con un omaggio alle donne nell’arte, cinema e musica, con premi assegnati a Livia Bonifazi, Cristiana Ciacci della Little Tony Band e Daniela Giordano.

Ringraziamenti

Si ringraziano: Teatro Lido di Ostia, Agnese Branca di Romarteventi, Massimiliano Mambor, Carlo Senes, Marco Aceti, Simone Petralia, Emiliano Marsili, Martina Zaralli, Simone Bartoli.

Il Comitato d’Onore: Elettra Ferraù, Giampietro Preziosa, Luca Verdone, Saverio Vallone, Fabrizio Pacifici, le Istituzioni, gli Sponsor: Premi Branca, Petrone Antica Distilleria, Chiara Coricelli Amm. delegato di Pietro Coricelli S.p.a,

Stappando Enocultura, Studio Erca & Partners, Marinauto Ostia, Artemisia Lab, Frimm Immobiliare, Canale10, Terza Pagina Magazine, Ostia TV, Matteo Vari e Stefano Porro, OST friendly food and drink One Long Bar, Gusto Glam Restaurant, e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa edizione.