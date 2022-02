Olimpiadi invernali 2022, date e orari degli atleti italiani in gara: il programma completo

Olimpiadi invernali. Dopo la pomposa e sgargiante cerimonia di apertura, ecco dunque finalmente aperte le Olimpiadi invernali 2022, in programma dal 4 febbraio scorso. La nostra nazione, l’Italia, è presente a Pechino per questi nuovi giochi con ben 118 atleti che cercheranno di conquistare il maggior numero di medaglie possibile. Sono 72 uomini e 46 donne a Giochi invernali dal sapore orientaleggiante. Vediamo insieme quali sono gli italiani favoriti per l’oro. L’obiettivo è almeno quello di raggiungere le 10 medaglie di PyeongChang nel 2018.

I favoriti per lo sci alpino

In questo ambito, gli atleti italiani in gioco sono in tutto 16: 9 donne e 7 uomini. La vera grande speranza degli azzurri quest’anno è sicuramente DominikParis, sia per la specialità discesa che in Super G. Ancora in ambito maschile, da seguire anche Luca De Aliprandini nel gigante. Fra le donne in gara, invece, tutti i riflettori sono puntati su Sofia Goggia. L’alteta è reduce da un brutto infortunio, ma pronta a stringere i denti per entrare nella gara di discesa e provare a vincere la medaglia.

Biathlon

In questa competizione sono 10 i convocati (5 uomini e 5 donne) per la squadra di biathlon. Anche qui, grandissime speranze di medaglie in tutti i format di gara. La la più attesa non poteva essere che l’incredibile Dorothea Wierer, pronta a conquistare una nuova medaglia, e chissà forse più prestigiosa del bronzo raccolto a PyeongChang.

Sci di fondo

Sono in tutto 12 i convocati della formazione di sci di fondo per il nostro Paese. Tuttavia, c’è un candidato che più fra tutti sembra avere ottime possibilità. L”Italia qui punta tutto su Federico Pellegrino e sul team sprint.

Pattinaggio: short track, di figura, di velocità

Ecco tutti i convocati, oltre alla favorita Arianna Fontana. Pattinaggio di figura: Filippo Ambrosini, Marco Fabbri, Daniel Grassl, Matteo Guarise, Matteo Rizzo, Nicole Della Monica, Rebecca Ghilardi, Charlene Guignard, Lara Naki Gutmann. Pattinaggio di velocità: David Bosa, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Jeffrey Rosanelli, Alessio Trentini, Francesca Lollobrigida. Short track: Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Arianna Fontana, Cynthia Mascitto, Arianna Sighel, Arianna Valcepina, Martina Valcepina.