Olimpiadi Pechino 2022, programma mercoledì 9 febbraio: orari e italiani in gara

Olimpiadi Pechino 2022: ecco cosa ci sarà il giorno 5, ovvero mercoledì 9 febbraio 2022. Sono tantissimi gli italiani in competizioni nella giornata di mercoledì, di seguito vi riportiamo la lista dei presenti in gara (tra loro la portabiandera Michela Moioli). Gli orari indicati sono quelli italiani. Continua a leggere per scoprire tutto sulla 5° giornata!

Ore 3:15 – SCI ALPINO femminile slalom speciale (prima manche): FEDERICA BRIGNONE, ANITA GULLI, LARA DALLA MEA

Ore 4:00 – SNOWBOARD femminile cross (seeding Run 1): SOFIA BELINGHERI, CATERINA CARPANO, FRANCESCA GALLINA, MICHELA MOIOLI

Ore 4:00 – FREESTLYE maschile Big Air (finale, run 1): LEONARDO DONAGGIO

Ore 4:22 – FREESTYLE maschile Big Air (finale, run 2): LEONARDO DONAGGIO

Ore 4:45 – FREESTYLE maschile Big Air (finale, run 3): LEONARDO DONAGGIO

Ore 4:55 – SNOWBOARD femminile cross (seeding Run 2): SOFIA BELINGHERI, CATERINA CARPANO, FRANCESCA GALLINA, MICHELA MOIOLI

Ore 5:30 – SNOWBOARD maschile half pipe (qualificazioni, run 1): LORENZO GENNERO, LOUIS PHILIP VITO III

Ore 6:21 – SNOWBOARD maschile half pipe (qualificazioni, run 2): LORENZO GENNERO, LOUIS PHILIP VITO III

Ore 6:45 – SCI alpino femminile slalom speciale (seconda manche); EVENTUALE FEDERICA BRIGNONE, ANITA GULLI, LARA DALLA MEA

Ore 7:30 – SNOWBOARD femminile cross (ottavi di finale): POSSIBILI SOFIA BELINGHERI, CATERINA CARPANO, FRANCESCA GALLINA, MICHELA MOIOLI

Ore 8:00 – COMBINATA NORDICA maschile NH/10km (Trial Round): IACOPO BORTOLAS, RAFFAELE BUZZI, ALESSANDRO PITTIN

Ore 8:07 – SNOWBOARD femminile cross (quarti di finale): POSSIBILI SOFIA BELINGHERI, CATERINA CARPANO, FRANCESCA GALLINA, MICHELA MOIOLI

Ore 8:28 – SNOWBOARD femminile cross (semifinali): POSSIBILI SOFIA BELINGHERI, CATERINA CARPANO, FRANCESCA GALLINA, MICHELA MOIOLI

Ore 8:45 – SNOWBOARD femminile cross (FINALI): POSSIBILI SOFIA BELINGHERI, CATERINA CARPANO, FRANCESCA GALLINA, MICHELA MOIOLI

Ore 9:00 – COMBINATA NORDICA maschile NH/10km (salto): IACOPO BORTOLAS, RAFFAELE BUZZI, ALESSANDRO PITTIN

Ore 12:00 – COMBINATA NORDICA maschile NH/10km (fondo): EVENTUALE IACOPO BORTOLAS, RAFFAELE BUZZI, ALESSANDRO PITTIN, SAMUEL COSTA

Ore 12:00 – SHORT TRACK maschile 1500 metri (quarti di finale): YURI CONFORTOLA, PIETRO SIGHEL, LUCA SPECHENAUSER

Ore 12:44 – SHORT TRACK femminile 1000 metri (batterie): ARIANNA FONTANA, CYNTHIA MASCITTO

Ore 13:20 – SLITTINO maschile doppio (run 1): EMANUEL RIEDER-SIMON KAINZWALDNER

Ore 13:29 – SHORT TRACK maschile 1500 metri (semifinali): EVENTUALE YURI CONFORTOLA, PIETRO SIGHEL, LUCA SPECHENAUSER

Ore 13:45 – SHORT TRACK femminile staffetta 3000 metri (semifinali): ITALIA

Ore 14:20 – SHORT TRACK maschile 1500 metri (FINALE): EVENTUALE YURI CONFORTOLA, PIETRO SIGHEL, LUCA SPECHENAUSER

Ore 14:35 – SLITTINO maschile doppio (run 2): EMANUEL RIEDER-SIMON KAINZWALDNER

