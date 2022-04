Olio e cemento sullo skatepark di Cinecittà, i ragazzi: ‘Installare telecamere’ (FOTO)

Un vero e proprio scempio quello che si è verificato nello skatepark di Cinecittà Est. Olio sulle rampe e cemento: questo il triste spettacolo che i ragazzi si sono trovati davanti ai loro occhi. Per via dell’accaduto, com’è ovvio, lo skate park è al momento inagibile.

Imbrattato skatepark di Cinecittà Est: le foto fanno il giro del web

Un gesto che ha lasciato a bocca aperta i ragazzi che già si vedevano andare su è giù lungo la pista. Le piste sono infatti inagibili: piene di olio motore e cemento. Lo skate park è un prezioso luogo di ritrovo per i giovani che sono soliti passare qui le loro giornate, soprattutto quando il tempo lo permette.

Le immagini dell’accaduto hanno fatto il giro del web e i commenti degli utenti non si sono fatti attendere: ‘Bisogna mettere delle telecamere’ commenta un utente, ‘Serve una mano per pulire’ risponde generosamente un altro. Insomma, un episodio che ha toccato il cuore del quartiere e di diverse decine di persone

Oltre a segnalare la profonda inciviltà del gesto, dal contenuto dei commenti è evidente la necessità di lavorare sulla sicurezza, introducendo delle telecamere di sorveglianza sia per garantire una maggiore protezione all’area sia per fare in modo che episodi del genere non si ripetano.

A seguire le foto di quanto avvenuto alla Skatepark di Cinecittà Est.

Foto di Fratta Alfredo D’Amico