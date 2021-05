Open Day vaccini a Roma e nel Lazio: giorni, orari, centri e chi può prenotarsi

La campagna di vaccinazione nel Lazio procede spedita e, dopo il successo della scorsa settimana, anche questo weekend gli over 35 e 40 potranno vaccinarsi con AstraZeneca. Sì, perché è stato messo a punto un nuovo Open Day per replicare quanto fatto lo scorso weekend, con circa 20.000 vaccinazioni nel giro di due giorni. Un modo per accelerare, per non sprecare le dosi e per raggiungere prima l’immunità.

Open Day nel Lazio: chi si può prenotare e come fare

Inizialmente l’Open Day era rivolto solo agli over 40, poi vista la disponibilità delle dosi anche gli over 35 (nati nel 1986 e anni precedenti) possono ritirare il ticket virtuale e vaccinarsi sabato 22 e domenica 23 maggio. Con sé dovranno portare, nei vari hub allestiti dalla Regione, il ticket virtuale e la tessera sanitaria. Con il ticket, che è possibile scaricare sulla app Ufirst, è consentito lo spostamento per raggiungere il punto di somministrazione e il rientro nella propria abitazione durante le ore del coprifuoco.

QUI TUTTE LE INFO PER SCARICARE IL TICKET VIRTUALE

Open Day AstraZeneca Over 40 nel Lazio: orari e lista dei centri vaccinali

ASL ROMA 1 Stazione Termini (Sold Out) Piazza dei Cinquecento – Roma sabato e domenica dalle 18.00 alle 24.00 Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I – Dip. di Urologia CENTRO CUPA Viale dell’Università , 33 – 00185 Roma sabato e domenica dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 19.00 alle 24.00 Hub Acea Via delle Cave Ardeatine, 36 – Roma sabato e domenica dalle 08.00 alle 20.00 Ospedale Cristo Re Via delle Calasanziane, 25 – Roma domenica dalle 08.00 alle 20.00 Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea (Sold Out) Via di Grottarossa, 1035 – Roma sabato e domenica dalle 19.00 alle 24.00 ASL ROMA 2 Struttura NUVOLA (EUR) Via Asia, 40 – Roma sabato e domenica dalle 20.00 alle 24.00 Cecchignola Viale del’Esercito – Roma domenica dalle 09.00 alle 19.00 Centro Anziani Portonaccio Via Filippo Meda, 147 – Roma sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00 La Vela Di Calatrava – Ptv Viale dell’Archiginnasio – Roma sabato e domenica dalle 20.00 alle 24.00 Centro vaccinale CESA Campus Via Alvaro Del Portillo 5 – Roma venerdì, sabato e domenica dalle 20.00 alle 24.00 ASL ROMA 3 Polo Natatorio Ostia Via delle Quinqueremi, 100 – Ostia (Roma) sabato e domenica dalle 20.00 alle 23.00 ASL ROMA 4 Centro Vaccinale Rignano Flaminio Via dell’Aquila Montelarco, snc – Rignano Flaminio (Roma) sabato e domenica dalle 08.30 alle 23.00 Drive-inPorto Civitavecchia L.go della Pace Civitavecchia (Roma) sabato e domenica dalle 08.30 alle 23.00 ASL ROMA 5 Drive-in Valmontone Outlet Via della Pace snc – Valmontone (Roma) sabato e domenica dalle 16.00 alle 24.00 Scuderie Estensi Piazza Giuseppe Garibaldi snc – Tivoli (Roma) sabato e domenica sabato dalle 15.00 alle 22.00 – domenica dalle 09.00 alle 22.00 ASL ROMA 6 Casa della Salute di Villa Albani Via Aldobrandini, 32 – Anzio (Roma) sabato e domenica dalle 08.00 alle 20.00 Casa della Salute di Rocca Priora Via Malpasso d’Acqua – Rocca Priora (Roma) sabato e domenica dalle 08.00 alle 20.00 Ospedale Regina Apostolorum Via S. Francesco d’Assisi, 50 – Albano (Roma) sabato e domenica dalle 08.30 alle 14.30 Casa di cura Villa delle Querce Via delle Vigne, 19 – Nemi (Roma) sabato e domenica dalle 08.00 alle 15.00 Casa di cura S.Raffaele Via S.Silvestro, 67 – Montecompatri (Roma) sabato e domenica dalle 08.00 alle 18.00 ASL FROSINONE PSC Components Via Casilina, Km 90.200 – Torrice (Frosinone) sabato e domenica dalle 16.00 alle 21.00 Centro Diagnostico – Arce Via Casilina Nord, Km111,700 (Frosinone) sabato e domenica dalle 10.00 alle 24.00 Rsa Villa degli Ulivi Via Tascitara – Sant’Elia Fiume Rapido (Frosinone) sabato dalle 08.30 alle 13.00 ASL LATINA Amministrazione provinciale Via Olivastro Spaventola – Formia (Latina) sabato e domenica dalle 19.00 alle 24.00 Teatro San Francesco Via dei Cappuccini, 36 – Latina sabato e domenica dalle 19.00 alle 24.00 Ospedale S.G. Di Dio Via S. Magno, 5 – Fondi (Latina) sabato e domenica dalle 19.00 alle 24.00 ASL RIETI Caserma Verdirosi Piazza Beata Colomba – Rieti sabato e domenica dalle 08.00 alle 22.00 ASL VITERBO Grotticella Via della Mazzetta, 1 – Viterbo sabato e domenica sabato dalle 09:00 alle 23:00 – domenica dalle 9:00 alle 18:00 Sala Mice Piazza G. Mazzini 2 – Civita Castellana (Viterbo) sabato e domenica sabato dalle 09:00 alle 23:00 – domenica dalle 9:00 alle 18:00 Centro Diurno Anziani – Tarquinia Via delle Torri – Tarquinia (Viterbo) sabato e domenica sabato dalle 09:00 alle 23:00 – domenica dalle 09:00 alle 18:00

Open Day nel Lazio per i maturandi

Il prossimo Open Day del Lazio, che si terrà l’1-2-3 giugno, è rivolto ai maturandi, a tutti gli studenti che quest’anno dovranno fare i conti con l’esame dell’ultimo anno. In quel caso, il vaccino utilizzato sarà Pfizer e il modus per prenotarsi è sempre lo stesso.