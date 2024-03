Ora legale 2024, lancette avanti o indietro di un’ora? Quando cambia

L’ora legale sta per tornare. Quando e come cambia per gli utenti: ricordarsi il momento esatto in cui spostare le lancette è fondamentale.

Torna l’ora legale. Fra non molto si dovrà riprendere a sistemare gli orologi e i dispositivi segnatempo: l‘unica soluzione per stare al passo e regolarsi con il consumo di energia. A tal proposito è stato più volte detto che il cambio di ora non fa bene alla salute, per questo si vorrebbe arrivare a togliere questa iniziativa per rimanere con un unico tipo di orario da tenere in considerazione.

La situazione è chiara: cambiare ritmo di vita non è semplice. L’organismo, spostando semplicemente le lancette avanti e indietro, potrebbe risentirne. Questo non fa bene alla composizione fisico-psicologica di ciascuno di noi: è scientificamente provato che “giocare” con i ritmi giornalieri può causare l’infarto o altre malattie da stress.

Ora legale 2024, quando cambia orario

Una situazione da controllare e debellare. Ne hanno parlato persino all’UE. Il tavolo sul tema delle Nazioni Unite ha posto l’importanza del tema e le possibilità a cui far riferimento per porre rimedio a tutto questo. La risposta è stata chiara: non è possibile decidere da soli. Serve l’approvazione unanime e non tutti sembrano essere ancora d’accordo su questo cambio.

Appurato tutto ciò si torna a guardare al presente: come bisogna mettere le lancette a partire da fine marzo? Dal 31 di questo mese infatti è obbligatorio, a meno che non si voglia risultare anacronistici, spostare le lancette temporali di un’ora avanti. Si dormirà un’ora in meno ma si risparmierà anche un bel po’ di energia.

Leggi anche: Pensioni, calcoli da rifare e cambio di retribuzioni: come funzionerà a breve

Come regolarsi

Quando cambia orario vuol dire anche che l’estate e la bella stagione è in avvicinamento. Sole, mare, vacanze. Ancora troppo presto per fare progetti, ma è possibile sapere quando tornerà invece l’ora solare: il prossimo cambio è previsto tra domenica 26 e lunedì 27 ottobre 2024. I dispositivi digitali si aggiornano automaticamente, mentre per tutto il resto è necessario l’olio di gomito.