Da oggi domenica 27 marzo è scattata ufficialmente l’ora legale. Questa notte infatti le lancette degli orologi sono state spostate avanti di un’ora e le ore di luce sono aumentate. Tra aspetti positivi e negativi, sono molteplici i fattori che entrano in gioco nel cambio dell’ora.

Leggi anche: Ora legale 2022, perchè bisogna cambiare orario e quanto si risparmia

Ora legale pericolosa per la salute?

L’ora legale è spesso collegata a stress e stanchezza. In merito gli esperti appaiono piuttosto concordi nel ritenere che lo spostamento di un’ora in avanti delle lancette dell’orologio andrebbe eliminato. A sostegno di quest’idea ci sono numerosi anni di studio che documentano l‘aumento dei casi di infarto e incidenti stradali.

Tuttavia per il 2022 le cose potrebbero rivelarsi diverse. Infatti gli anni della pandemia, com’è noto, sono stati impegnativi sia dal punto di vista fisico che psicologico. Tuttavia con l’arrivo della bella stagione l’umore dovrebbe giovarne. Merito della risposta dell’organismo alla luce solare!

Va inoltre considerato che con il bel tempo sarà possibile dedicare ad attività di svago o sport un’attenzione maggiore. Per questo, quest’anno gli effetti dell’ora legale potrebbero esser ben bilanciati.

Rischi e benefici dell’ora legale

Senza scivolare in aride ed inutili categorizzazioni, è noto che l’ora legale abbia effetti negativi sull’apparato cardiovascolare. Per quel che riguarda la salute mentale si registrano invece livelli più alti di stress e stanchezza che soprattutto le persone abitudinarie fanno fatca a sopportare.

Per quel che riguarda invece i benefici, tra di essi c’è sicuramente la luce. Con il cambio dell’ora amentano infatti le ore di luce a dsposizione e secondo gli esperti essa gisce da euforizzante predisponendo le persone ad uno stato di benessere psicologico.

Come detto, la maggior esposizione alla luce non solo favorisce il senso di benessero ma incentiva a compiere attività all’aria aperta, ottimo modo per contrastare mulumori e stress.