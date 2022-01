Ostia, accoltella l’amico in strada: 50enne in codice rosso

Ostia. Una lite che è iniziata con urla, minacce e offese, ma poi è finita anche peggio. Ci troviamo ad Ostia, precisamente in Via delle Baleniere. Qui due uomini, con tutta l’aria di essere conoscenti di lunga data e di avere vecchie questioni in sospeso, hanno iniziato ad agitarsi intorno alle 9.20 di questa mattina. I cittadini che li hanno intravisti hanno parlato subito di un clima di forte tensione. Infatti non sono mancate le urla e le minacce, fin quando non si è passati concretamente ai fatti. Dopo averlo speronato, uno dei due ha tirato fuori dalle tasche un coltello e l’ha piantato direttamente nel corpo dell’avversario. L’aggressore si è rivelato essere un uomo del ’57, mentre la vittima un altro uomo di 50 anni. La ferita è risultata grave e profonda, quando i sanitari del 118 sono accorsi sul posto hanno da subito notato la gravità della situazione disponendo il trasporto in codice rosso verso l’ospedale Grassi di Ostia. L’aggressore è stato fermato e dovrà rispondere delle accuse di tentato omicidio.

Leggi anche: Ostia, falciata mentre attraversa la strada: morta 72enne

Giornata da dimenticare in Via delle Baleniere ad Ostia

Sempre nella stessa giornata di oggi, un altro avvenimento non felice ha colpito la medesima via. Un cittadino stranieri, qualche ora dopo l’accoltellamento della mattina, si è ritrovato a spasso per Via delle Baleniere, quando all’improvviso è stato attratto da qualcosa in un negozio nei pressi: le commesse all’interno. L’uomo ha tentato di importunarle e molestarle, per questo è stato richiesto immediatamente l’intervento degli agenti di Polizia. Alla vista degli agenti, però, l’uomo non ha desistito, si è opposto anche agli agenti di Polizia, creando panico e scompiglio. Un testimone ha affermato che ci sono voluti ben 5 agenti su di lui per trattenerlo. Ora si trova in caserma in attesa della formalizzazione delle accuse.