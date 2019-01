Ostia, la SAP porta il ventennale della Befana in Polizia al PalaFijlkam

Ieri sera grandissima festa per tantissime famiglie di Ostia al PalaFijlkam, dove il Sindacato Autonomo di Polizia ha organizzato la festa il ventennale della “Befana in Polizia” per grandi e piccini.

Un momento di grande allegria e sorrisi per più di 3mila persone occorse all’evento, che al suo interno ha conciliato lo spirito natalizio con l’arte dell’intrattenimento.

La manifestazione presentata da Silvia Tocci e Paolo Pasquali, ha visto la presenza di artisti provenienti dal mondo del cabaret, della musica e dal mondo dello spettacolo.

All’iniziativa natalizia ha partecipato Marco Capretti, che a suon di sketch divertenti ha presentato i comici di SCQR Live e riscaldato il grandissimo pubblico presente al PalaFijlkam di Ostia.

Ha calcato il palco ieri sera anche Nick Luciani, storico frontman dei “Cugini di Campagna” che ha intonato per i presenti al Palazzetto dello Sport lidense la famosa canzone “Anima mia” e duettato con il rapper Calibro 40 il pezzo “Incantesimo e magia”.

Spazio nella serata pure per Solange, il famoso sensitivo dei salotti Mediaset e in passato uno dei volti di punta della trasmissione Buona Domenica: l’artista in più occasioni ha mostrato belle parole per Ostia, soprattutto per il calore con cui i presenti in sala lo hanno accolto.

All’evento ha portato i propri saluti anche il Senatore William De Vecchis della Lega Salvini Premier, che ha colto l’occasione per esprimere belle parole verso l’organizzazione della manifestazione. Presente anche Giuliana Di Pillo (Presidente del X Municipio di Roma Capitale), che ha aperto la manifestazione e ribadito l’importanza di un simile evento per il territorio lidense.

Soddisfazione mostrata pure Francesco Paolo Russo, attuale Segretario Regionale del SAP e figlio di Aniello Russo, fondatore di questa manifestazione arrivata alla XX edizione. Ecco le sue dichiarazioni in merito:

L’evento è stata seguito in modo diretto dagli interpreti LIS (Lingua dei segni italiana per i sordi), che hanno permesso un’impeccabile comprensione della manifestazione anche alle persone non udenti.

L’evento per lo svolgimento è stato supportato da Todis, Anima Onlus cooperativa sociale, Rocco Giocattoli, Ivan Re del Pane, LaserUp, Adland, (Lis) Sotto un Unico Cielo Onlus, il patrocinio del X Municipio di Roma Capitale, il sostegno del SAP, dall’associazione ACAH (All Cops are Heroes) e il Centro Studi Italianità. Inoltre la manifestazione ha visto come media partner OstiaTv.it, Radio Radio, Lazio Tv, il Quotidiano del Lazio e RomaIt.