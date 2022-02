Ostia: vigilessa attraversa la strada e viene investita

Stava attraversando sulle strisce pedonali sul lungomare Duilio e piazzale Mediterraneo quando è stata travolta da uno scooter guidato da un 19enne: è finita così in ospedale una agente della polizia locale italiana di 57 anni. La donna è stata trasportata in codice rosso al vicino ospedale. Erano circa le ore 09.00 del mattino di ieri, mercoledì 16 febbraio 2022.

Leggi anche: Omicidio ad Acilia, la morte di Paolo Corelli e il punto sulle indagini

Incidente Ostia: ferita una vigilessa

Era sulle strisce, i vari veicoli si erano fermati e così ha attraversato la strada. Ma è stata colpita da un ragazzo di 19 anni alla guida di una Yamaha 125, che sembrerebbe fosse intento a superare le altre vetture ferme proprio per consentire alla donna di attraversare. La 57enne è una vigilessa del X Gruppo che in quel momento non si trovava in servizio. Rimasta ferita è stata portata all’ospedale Grassi in codice rosso: non versa in gravi condizioni ma ha riportato delle fratture, principalmente danni al viso. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale del gruppo X Mare.

(Foto di repertorio)