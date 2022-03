Outfit casual per uomo: alcune idee e consigli originali

Nonostante in molti amino indossare sempre lo stesso tipo di indumenti, gli outfit presentano in realtà uno stile molto variegato e diversificato. A oggi, abiti eleganti come blazer e camicie stanno progressivamente lasciando spazio allo street style e a un abbigliamento più casual, capaci di influenzare anche ambienti o stili fino a poco fa rimasti invariati per anni. In poche parole, attualmente vi è una sorta di polarizzazione del concetto di eleganza, che considera elegante soltanto indossare, talvolta anche fuori contesto, smoking o giacca e cravatta, classificando tutto il resto come casual.

In realtà, l’abbigliamento casual non può essere catalogato come tutto ciò che non è elegante, ma è caratterizzato da veri e propri canoni di stile. In realtà abbigliamento casual non significa indossare degli abiti scelti casualmente e neanche essere il contraltare dell’eleganze. Lo stile casual non è altro che un modo di costruire il proprio outfit in modo fantasioso e, forse, anche più curato.

Outfit Casual: l’eleganza concepita in maniera differente

Come anticipato in precedenza, gli outfit maschili tipicamente casual non corrispondo agli stili canonici degli abiti formali, riservati esclusivamente a occasioni d’eccezione, a eventi particolarmente importanti o anche a situazioni lavorative che necessitano di un certo tipo di abbigliamento. Nonostante questo, un look casual può essere a sua volta altrettanto elegante, ovviamente in maniera differente.

Un look casual è, infatti casuale solo per definizione, in quanto è necessario saper scegliere l’outfit adeguato per ogni tipo di contesto. Chi ama l’abbigliamento e presta grande attenzione all’abbinamento dei capi, non lascia infatti nulla al caso e studia ogni minimo dettaglio del look, selezionando colori capaci di integrarsi perfettamente tra loro e selezionando con cura capi d’eccezione. A tal proposito, potete dare un’occhiata alle ultime tendenze per l’abbigliamento da uomo delle migliori marche. Per farti comprendere al meglio quali sono i miglior abbinamenti e quali indumenti acquistare per rendere davvero il tuo look casual, abbiamo pensato si suddividere questo stile in cinque differenti categorie.

Business casual

Stile che integra l’eleganza degli abiti formali alla comodità dei normali indumenti, rappresenta la soluzione ideale per chi deve presenziare a eventi non particolarmente formali ma in cui è fondamentale esibire una certa ricercatezza nel look. Un grande classico è l’abbinamento giacca sportiva, camicia e jeans. Al fine di rendere ancor più ricercato il look è possibile utilizzare degli accessori o scegliere capi più particolari, come per esempio camicie a quadri o in denim. Talvolta, è possibile indossare anche una cravatta, nè troppo fantasiosa nè troppo seriosa.

Casual chic

Tipologia di abbigliamento abbastanza simile a quella precedentemente introdotta è il casual chic, stile particolarmente indicato per appuntamenti di lavoro fuori sede o per passare una serata in locali eleganti. Anche in questo caso è possibile divertirsi creando abbinamenti di vario tipo, senza mai eccedere nella ricerca di fantasie o dettagli troppo pretenziosi. In tal senso, il consiglio è quello di indossare sempre dei pantaloni chiari, per esempio beige o tortora, una blazer blu e un mocassino che faccia pendant con la giacca. Fondamentale è anche un orologio classico dal quadrante colorato, accessorio capace di donare al look ancor più eleganza e raffinatezza e al contempo di sdrammatizzare l’outfit.

Casual sportivo

Nonostante vestirsi in maniera elegante rappresenti sempre un’ottima soluzione, in alcune occasioni è possibile rilassarsi maggiormente e adottare uno stile più confortevole. Nel tempo libero e nelle cene a casa con amici o parenti è possibile quindi vestirsi in maniera sicuramente non sciatta, ma nemmeno troppo elegante. Probabilmente, questa è la categoria che più di ogni altra si avvicina al concetto di casual. Spazio alla fantasia con sneakers colorate, jeans scuri e felpe alla moda.

Da alcuni anni i giovani rappresenta i maggiori interpreti di questo particolare stile, ispirandosi a cantanti e calciatori e, soprattutto, rimanendo costantemente aggiornati in merito alle collezioni dei proprio brand preferiti. Di conseguenza, anche le vestirsi in modo casual sportivo implica indossare indumenti comodi e senza troppe pretese, al giorno d’oggi di grande rilevanza sono i dettagli, grazie al quale è possibile distinguersi da tutti gli altri.

Casual…casuale

Esistono contesti in cui è possibile dimenticarsi completamente dell’eleganza, o meglio, in cui l’eleganza ha importanza minima. Ovviamente stiamo parlando di situazioni che capitano quotidianamente, come per esempio andare a fare la spesa, portare a spasso il cane o recarsi velocemente a comprare il giornale. La totalità di queste azioni si compie in maniera rapida, ma prevede comunque un’interazione umana. Proprio per questa ragione, è preferibile evitare di uscire di casa in maniera trasandata e fare un minimo di attenzione all’abbinamento dei vestiti. In inverno si può pensare a una felpa e a un paio di jeans, da abbinare con delle scarpe da ginnastica da allacciare in maniera originale.

Non dimentichiamoci dello sport

L’attività sportiva è parte fondamentale della vita quotidiana della maggior parte di noi. Anche in questo caso, l’abbigliamento sportivo (molto ricercato online) può essere definito casual, in quanto necessita di tutto tranne che di formalità. L’unico consiglio de seguire in questo caso è quello di scegliere dei capi che permettano di fare sport in totale comodità. La soluzione migliore è quindi una tuta abbinata a scarpe da ginnastica in inverno e pantaloncini e maglietta in estate, sempre abbinati a delle scarpe sportive.

Ora che conosci ogni dettaglio dell’abbigliamento casual non ti resta ce liberare la tua fantasia e divertirti a creare i look più alla moda. Fidati del tuo gusto e ti sentirai sempre a tuo agio con te stesso.