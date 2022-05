Outfit maschili: il fascino senza tempo delle camicie eleganti

Dall’appuntamento di lavoro alla serata glam, dall’evento formale alla cena romantica, una camicia elegante da uomo ha tutto ciò che serve per assicurare un aspetto impeccabile: difatti, anche se i modelli si rinnovano, le camicie eleganti continuano ad avere un ruolo di primo piano negli outfit maschili, mantenendo ben saldo il loro carattere iconico e senza tempo.

Di conseguenza, a dispetto delle sempre più repentine evoluzioni in fatto di moda, la camicia da uomo non smette di far parte di quei particolari capi passe-partout indispensabili in qualunque guardaroba.

Tuttavia i nuovi diktat della moda uomo premiano soprattutto le camicie eleganti di alta sartoria, nelle quali tagli e rifiniture eccellenti donano a ogni prodotto un’allure senza limiti.

Camicie eleganti da uomo: l’importanza della perfetta vestibilità

Se fino a qualche tempo fa la camicia da uomo era relegata a un ruolo prettamente formale, con il passare del tempo ha assunto una funzione sempre più versatile.

Il risultato è che oggi, le migliori camicie eleganti da uomo, a patto che siano realizzate ad hoc, possono essere indossate in molteplici occasioni, non soltanto quelle che richiedano outfit d’alta classe, ma anche quelle in cui sia necessario esibire look meno impegnativi.

Protagoniste di questo trend sono per esempio le camicie eleganti di produzione sartoriale di Camicissima, il brand che realizza camicie da uomo di tutti i tipi, conferendo a ogni capo un’elevata vestibilità.

Ed è proprio l’attitudine delle nuove camicie da uomo di adattarsi alle linee del corpo a far sì che, nella maggior parte dei guardaroba maschili, accanto alle classiche camicie da uomo regular fit caratterizzate da linee tradizionali, tagli piuttosto ampi e comodi giromanica, trovino posto anche le camicie slim fit ed extra slim fit: le prime con pinces e giromanica stretti, per assicurare una vestibilità perfetta sia con giacca e cravatta sia senza; le seconde, perfettamente aderenti a corpo, realizzate in tessuti stretch e per questo ideali da sfoggiare anche in abbinamento ai look più casual.

Camicie eleganti: il fascino dei colletti

Anche il colletto fa parte di quelle caratteristiche capaci di esaltare i nuovi modelli di camicia da uomo eleganti. Poter scegliere fra diverse tipologie di colli permette infatti di creare look impeccabili e sempre diversi, che possono adattarsi a qualunque occasione e assicurare sempre un tocco di originalità.

A conferire una certa classe alle camicie da uomo è soprattutto il collo italiano, un genere di colletto dall’allure tipicamente tradizionale, caratterizzato da alette che si presentano con le punte all’ingiù. Questa tipologia di colletto spicca sia per la sua versatilità, sia per la capacità di adattarsi a qualunque mise, nonché per la sua particolare attitudine a valorizzare anche i colli più importanti.

Ma di estrema eleganza è anche il collo button down – spesso indicato con il termine di Soft Roll Collar – che, grazie alla presenza di due bottoncini ferma punta, permette di creare dei look informali, ma allo stesso tempo ricchi di classe.

Un altro iconico modello di collo, adoperato sempre più spesso in tutti quei casi in cui non si possa rinunciare a sfoggiare una camicia elegante, è infine il collo alla francese, che presenta punte più corte, orientate verso l’esterno e per questo perfetto da prediligere sia nelle occasioni più formali sia nelle serate mondane.

Colori e tessuti delle camicie da uomo eleganti

La camicia da uomo elegante deve il suo fascino senza tempo a una gamma di nuance che, pur rinnovandosi di anno in anno, non perdono mai di vista il loro carattere tipicamente chic.

I colori che vanno per la maggiore, sia nelle soluzioni a tinta unita sia nei pattern a righe o a quadretti, sono soprattutto il bianco e il celeste, ma le tendenze più moderne fanno spazio anche a colori come il blu navy, il marrone chiaro, il viola e il beige.

Infine, una delle scelte più gettonate da chi vuole apparire chic ma allo stesso tempo originale, sono le camicie da uomo realizzate con tessuto dobby: un intreccio che permette di sfoggiare quadri e geometrie eleganti, ma soprattutto piacevolmente trendy. Simile al jacquard, il tessuto dobby è perfetto per camicie da indossare nel quotidiano, nonché in tutti quegli eventi formali in cui non si voglia passare inosservati.