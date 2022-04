Ovetti Kinder Ferrero ritirati dal mercato per rischio salmonella

La Pasqua si avvicina e nei supermercati, in realtà già da tempo, in bella vista sugli scaffali ci sono le uova di cioccolato. Quelle giganti, ma anche gli ovetti, di ogni tipo. E quasi sicuramente in molte case arriveranno gli ovetti Kinder della Ferrero, anche se l’azienda ha ritirato dal mercato alcuni lotti perché potrebbe esserci il rischio di salmonella. Fortunatamente, questo non riguarda l’Italia perché i prodotti riguardano l’Inghilterra e l’Irlanda, con la notizia riportata da alcuni media, tra cui il Guardian, che ha citato come fonte la FSA, l’agenzia britannica per la sicurezza degli alimenti.

I prodotti interessati dal ritiro

Si tratta di un richiamo precauzionale, ma ad essere ritirate dal mercato sono le uova Kinder Surprise, quelle single da 20 grammi o in confezioni da tre, realizzate nello stabilimento di Arlon in Belgio e con scadenza compresa tra l’11 luglio e il 7 ottobre del 2022. Ferrero ha invitato chi ne è in possesso di non consumare il prodotto, ma di consegnarlo all’attività commerciale, poi l’azienda provvederà a un rimborso completo. Ferraro, come ha fatto sapere la FSA, “ha effettuato volontariamente questo ritiro del prodotto”. E ora si sta lavorando per “identificare la causa precisa di questo focolaio”.

“Accogliamo con favore l’approccio precauzionale adottato da Ferrero e stiamo consigliando ai consumatori di non mangiare nessuno dei prodotti elencati nell’allerta della Rsa”, ha spiegato Tina Potter, la responsabile degli incidenti della Fsa. “È davvero importante che i consumatori seguano questo consiglio. Sappiamo che questi particolari prodotti sono apprezzati dai bambini piccoli, soprattutto con l’avvicinarsi di Pasqua, quindi invitiamo i genitori e i tutori dei bambini a verificare se eventuali prodotti già presenti nelle loro case sono interessati da questo richiamo”.