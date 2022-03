Pagamenti in criptovalute: dagli e-commerce ai siti di gaming, vediamo chi li accetta

Le criptovalute continuano inarrestabili la loro ascesa ed appare ormai certo che nel prossimo futuro saranno sempre di più i negozi, sia fisici che soprattutto online, che accetteranno questo metodo di pagamento. Già oggi a dire il vero la situazione è chiara: dai siti di gaming agli e-commerce, dalle grandi catene alle società di servizi, sono davvero parecchi gli attori che ormai hanno scelto di includere anche questo tra i metodi di pagamento accettati. Una decisione coraggiosa, ma anche strategica perché il mercato delle criptovalute continua a crescere e sempre più persone preferiscono spendere le monete virtuali piuttosto che mettere mano al conto corrente.

Vediamo allora nel dettaglio chi ad oggi accetta i pagamenti in criptovalute e quali sono le prospettive per il futuro.

Criptovalute: il boom in siti di gaming e casino online

Per quanto riguarda il settore del gambling, sono ormai sempre di più i portali che decidono di includere anche quello in criptovalute tra i metodi di pagamento. Una scelta intelligente, che piace agli appassionati, in quanto consente di spendere le monete virtuali senza essere costretti ad attingere ad i propri risparmi di una vita, mettendo mano al conto corrente. Su casinozer ad esempio, gli utenti hanno dimostrato di apprezzare la possibilità di fare depositi in criptovalute e così sta accadendo su tutti gli altri casino online che accettano tale opzione di pagamento. Questo è forse uno dei settori in cui l’interesse nei confronti delle cripto è più elevato, ma non è di certo l’unico. Come abbiamo accennato, ormai i pagamenti in Bitcoin e simili sono destinati a diffondersi praticamente ovunque: in alcuni casi, è solo questione di tempo.

E-commerce: la svolta di eBay verso le criptovalute

Per quanto riguarda gli e-commerce, non è certo un segreto: sono ormai sempre di più gli shop online che accettano pagamenti in criptovalute. I maggiori protagonisti tuttavia sono rimasti fino ad oggi al di fuori da tale dinamica, non dimostrando un grande interesse verso le monete virtuali. Se Amazon sembra ancora intenzionato a non integrare le criptovalute tra i suoi metodi di pagamento, da parte di eBay è arrivato un annuncio interessante proprio qualche giorno fa. Il CEO Jamie Iannone ha infatti dichiarato che l’e-commerce potrebbe presto integrare anche i pagamento con le criptovalute. Importanti segni di apertura sono dunque arrivati e sembra che sia proprio questione di tempo: nel giro di qualche mese con ogni probabilità anche su eBay sarà possibile utilizzare questo metodo di pagamento.

Anche Uber si apre alle criptovalute

Di recente, anche il CEO di Uber Dara Khosrowshahi ha dichiarato in un’intervista che l’azienda accetterà sicuramente le criptovalute come metodo di pagamento. Il servizio di taxi privato si è dunque aperto anche a questa innovazione, sebbene la novità non sarà immediata. L’interesse e l’intenzione c’è tutta, ma Uber sta aspettando che i costi diventino più accessibili e che sia possibile integrare i pagamenti con le criptovalute senza essere costretti ad intraprendere grandi investimenti. Nel prossimo futuro, dunque, anche per viaggiare in taxi sarà possibile usare Bitcoin e simili.