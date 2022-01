Pagamento Pensioni febbraio 2022, quando vengono pagate: data e calendario Poste Italiane

Come ogni mese, anche a Febbraio Poste Italiane e Inps hanno predisposto il ritiro in contanti anticipato per le pensioni. Una modalità, messa in campo durante la pandemia, per evitare assembramenti, per non far diffondere ancora di più il virus, per non mettere a rischio i cittadini. Il calendario ufficiale ancora non è uscito, ma se ci basiamo su quello del mese scorso, probabilmente il ritiro partirà il 25 gennaio e terminerà a fine mese, il 31 gennaio.

Pagamento Pensioni febbraio 2022: quando vengono pagate, le date

Molto probabilmente il ritiro delle pensioni (anticipato) prenderà il via oggi, martedì 25 gennaio. Si comincia con la lettera A, poi si termina lunedì 25 gennaio con la lettera Z. Ecco il possibile calendario per questo mese:

Dalla A alla B: martedì 25 gennaio 2022

Dalla C alla D: mercoledì 26 gennaio 2022

Dalla E alla K: giovedì 27 gennaio 2022

Dalla L alla O: venerdì 28 gennaio 2022

Dalla P alla R: sabato mattina 29 gennaio 2022

Dalla S alla Z: lunedì 31 gennaio 2022

Ricordiamo che questa suddivisione è per chi ritira la pensione agli sportelli postali. Non ‘vale’ per tutti quelli che ricevono l’accredito mensile sul conto corrente bancario, postale o sul libretto di risparmio.