Pagamento Reddito di Cittadinanza febbraio 2022, quando arriva la ricarica: data e calendario

Ci siamo, anche a febbraio chi beneficia del bonus riceverà la ricarica del reddito di cittadinanza. Ma quando avverrà il pagamento? In quest’articolo troverete tutte le informazioni utili!

Reddito di cittadinanza: quando arriva la ricarica a febbraio 2022?

Entro il 15 febbraio, quindi tra pochi giorni, riceveranno il pagamento del reddito di cittadinanza, misura messa in campo per aiutare chi è in difficoltà, tutti coloro che hanno richiesto in rinnovo dopo ben 18 mensilità di accredito e una di sospensione. Per quelli che, invece, sono in continuità, il pagamento arriva intorno al 27 del mese.

Reddito di cittadinanza: quali sono i requisiti per richiederlo

Il Reddito di Cittadinanza viene riconosciuto dall’Inps grazie alla Carta del Reddito di Cittadinanza, strumento di pagamento elettronico rilasciato da Poste Italiane a seguito dell’accoglimento della domanda di sussidio. Attraverso questa carta, è possibile prelevare denaro contante in Italia per un importo massimo di 100 euro mensili, fare acquisti mediante tecnologia POS, effettuare bonifici SEPA e pagare bollettini MAV. Ricordiamo che per richiedere il reddito di cittadinanza è necessario possedere un’ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) aggiornato inferiore a 9.360 euro annui.