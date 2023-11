Paola Cortellesi compie 50 anni, un compleanno speciale sbancando al botteghino

L’artista Paola Cortellesi, con il suo debutto nelle vesti di regista, ha segnato un nuovo record di incassi nella storia del cinema italiano. L’uscita del suo film C’è ancora domani è avvenuta in concomitanza con il suo cinquantesimo compleanno. Senza dubbio è stato un compleanno molto speciale per l’attrice! Siete curiosi di saperne di più?

Un compleanno speciale per una regista astro nascente

Classe 1973, l’attrice comica Paola Cortellesi ha dimostrato a tutti, colleghi e pubblico, di essere un’artista a 360 gradi che non si limita a prender parte ai film, ma sa anche dirigerli in maniera magistrale.

La sua pellicola C’è ancora domani è uscita solo il 22 novembre 2023, ma ha già sbancato il botteghino, fatturando ben 22 milioni di euro. Uno straordinario successo che non vedevamo per un film italiano dai tempi del capolavoro di Checco Zalone Tolo Tolo. Al momento il film diretto della Cortellesi è al terzo posto nella classifica dei film che ha incassato di più quest’anno nel 2023, preceduto solo da Barbie e da Oppenheimer.

E pensare che questo film si è visto negare i finanziamenti dal Ministro della Cultura Italiana perché ritenuto non particolarmente accattivante né interessante. L’attuale Ministro invece, Sangiuliano che all’epoca della richiesta non era ancora salito in carica, ha definito il film un’opera di “eccelsa qualità artistica che offre uno spaccato interessante su temi di grande importanza nazionale e storica”.

50 anni tra musica, teatro e televisione

Una carriera brillante, successo dopo successo, un’ascesa inarrestabile nel mondo dello spettacolo: ecco in breve la vita dell’attrice e neoregista Paola Cortellesi. Bella, tenace, talentuosa e super determinata, una donna che combatte per i diritti delle donne e che si è schierata con forza anche sul tema della violenza contro le donne e dei femminicidi.

Aveva solo 13 anni quando sbarca in televisione nel siparietto Cacao Meravigliao. Il vero esordio in tv però è nel 1997 con Macao. Tre anni più tardi la vediamo nel cast di Mai dire goal che la fa conoscere al pubblico italiano per le sue imitazioni spassose di personaggi noti dello spettacolo.

Oltre ai siparietti su Zelig con Claudio Bisio e alla co-conduzione del Festival di Sanremo, abbiamo visto l’artista anche a teatro e nel videoclip di Tiromancino. Mina l’ha definita con ammirazione “una delle voci più bella della sua generazione”.

Al cinema partecipa a numerose pellicole di successo come Chiedimi se sono felice di Aldo, Giovanni e Giacomo, Come un gatto in tangenziale e Scusate se esisto.

L’ultimo grande successo è nei panni di regista del film, attualmente nelle sale italiane. Paola si è rivelata una donna capace di incantare il pubblico, dar voce alle donne e conoscere bene la storia del nostro bel paese italiano.