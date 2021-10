Paolo Enea, il pasticcere di Bracciano campione del mondo del panettone gluten free

Per i migliori panettoni, scegliere il Lazio. Nel campionato 2021 di miglior panettone del mondo della FIPGC (Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria) trionfano due pasticceri nati nella regione della capitale d’Italia. Uno è Paolo Enea, nato a Bracciano nel 1963 e ora trapiantato a Genova, l’altro è Fabio Albanesi, titolare della Pregiata Forneria Albanesi in Via Tiberina, a Fiano Romano. Il primo ha vinto il premio di miglior panettone del mondo categoria gluten free. Mentre il secondo ha vinto il trofeo nella categoria “Classico”. A giudicarli, una giuria formata da 10 campioni del mondo. In tutto hanno partecipato alla manifestazione che si è conclusa lo scorso 10 ottobre 300 persone.

Paolo Enea, chi è

Paolo Enea è di Bracciano, ma si è trasferito presto a Genova. Qui ha aperto insieme a Cristina la pasticceria Enea, che vanta numerosi clienti. Nel 2021 il loro laboratorio è stato considerato “top quality” dalla FIPGC: quindi sinonimo di eccellenza e, soprattutto, qualità.

Chi è Fabio Albanesi

Il vincitore del premio per miglior panettone nella categoria Classico viene da Roma. Classe 1966, Fabio Albanesi è il secondo di 4 figli. Ha iniziato a lavorare con i dolci quando aveva l’età di sette anni: scappava da scuola e andava a creare leccornie per il palato in un panificio limitrofo. Ma non era solo una passione. In famiglia la situazione economica era precaria, così Fabio riusciva a dare una mano. Svolgeva però quel lavoro sempre come “una forma d’arte”. E ora è stato incoronato il migliore nell’evento organizzato con il patrocinio dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.