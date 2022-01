In tutta Italia e in Europa, l’aeroporto di Malpensa propone uno degli scali commerciali e imprenditoriali più importanti nel bel paese. Proprio la continua presenza di persone, di scali commerciali e via dicendo, ci porta a dover avere dei chiarimenti sul perché poi ci sono tanti parcheggi, ma anche sulle diverse forme di pagamento.

Infatti gli utenti che si ritrovano ad utilizzare questo aeroporto per turismo, si possono ritrovare a dover decidere o tra parcheggi interni all’aeroporto, che sono molto costosi, è quelli che sono diffusi in tutta la città.

Negli anni parte dell’economia di questo luogo si è concentrato direttamente sulla creazione di tanti servizi che sono fondamentali per svolgere un turismo ottimale e per soddisfare le richieste dei clienti.

Vero è che quando ci cerca di Parcheggiare a malpensa ci sono poi tante incomprensioni. Se si prende un parcheggio all’interno della città, come si potrà raggiungere l’aeroporto? Se dobbiamo stare fuori per almeno 15 giorni, non è che il parcheggio può costare quanto il biglietto di volo.

Tra lamentele, dubbi e domande, ecco che cerchiamo di chiarire che è normale trovarsi “spersi” in questa situazione, ma solo perché non si è pienamente a conoscenza della creazione dei tanti servizi che eliminano le distanze.

Per esempio molti parcheggi che sono addirittura nel centro città, offrono una servizi di collegamenti di busnavetta o collaborazioni con NCC e taxi, per arrivare poi in aeroporti. Esse sono tratte fisse che vengono messe a disposizione del cliente o con un pagamento molto basso oppure addirittura gratuitamente.

Conosci il tempo di “parcheggio”?

Quanto tempo la tua auto o altro veicolo deve rimanere parcheggiato? In base alla quantità di tempo è possibile avere delle informazioni per cercare il giusto parcheggio. Molti turisti che non sono abituati a viaggiare, che si trovano a svolgere la prima vacanza di molti giorni, pensano semplicemente a risparmiare sul parcheggio e quindi decidono di posizionare l’auto in “lunga sosta”, magari anche con un parcheggio gratuito. Solo che poi ci sono molte vetture che vengono rubate, danneggiate o con il furto di alcune parti di esse. Questo indica che quindi non è proprio una situazione ottimale.

Altri invece pagano un parcheggio di lunga sosta, ma senza sorveglianza, però con delle tariffe orarie o giornaliere molto inferiori.

In entrambi i casi non è consigliato perché è necessario che ci siano dei soggetti che sorveglino l’auto e quindi meglio optare per parcheggi che sono privati, almeno se parlate di oltre due settimane di parcheggio.

In inverno scegli un parcheggio coperto a Malpensa

La città di Malpensa, in pieno inverno, è soggetta, come tutto il Nord Italia, a dei cambiamenti climatici impressionanti. Da un momento all’altro nevica in grande quantità, la pioggia è un elemento costante e perfino la grandine.

Avendo bene in mente quando andare a fare il vostro viaggio, è preferibile che si presi attenzione proprio a quali sono i periodi di “inverno” e se è palese che ci saranno poi delle temperature che a breve si andranno ad abbassare, è meglio scegliere un parcheggio che sia al coperto.