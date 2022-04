Dove parcheggio l’auto? Quante volte ve lo siete chiesti e quante volte vi è rimasto il dubbio? L’auto o anche la moto sono veicoli che non sempre sono facili da poter parcheggiare perché i posti spesso sono limitati. Alle volte poi il parcheggio che si trova non è adeguato alle nostre necessità.

Quando si deve lasciare la propria auto da sola per tante ore al giorno, è bene che essa venga lasciata dove ci siano dei parcheggi custoditi oppure che sono adibiti alla lunga sosta.

Non possiamo lasciarla in una strada che è molto trafficata, di fronte a dei negozi per giorni e giorni oppure in strade che hanno un disco orario. Le conseguenze sono quelle di ritrovarle con dei verbali oppure che ci sono state portate via dal carroattrezzi e poste sotto sequestro.

Tuttavia non si possono lasciare nemmeno in zone isolate perché altrimenti si possono facilmente vandalizzare o non le ritroviamo perché sono state rubate.

Usare le aree adibite a parcheggio, meglio se custodito e con un riferimento alla lunga sosta, vuol dire avere la sicurezza di non incorrere in alcun problema e tanto meno di subire degli atti vandalici che la danneggiano.

Quando è utile?

Il Parcheggio lunga sosta viene usata principalmente quando le auto sono lasciate da sole per giorni e giorni, cosa che capita ad esempio quando si va in vacanza e si usano delle ferrovie o degli aerei. Queste aree sono dotate come e comunque di spazi molto ampi che sono custoditi e che consentono una certa sicurezza dei veicoli. Solo che costano molto.

Infatti gli utenti che stanno organizzando un viaggio di solito si premuniscono e certo delle zone di parcheggio che siano a basso costo oppure che siano gratuite.

Da un lato la scelta del parcheggio gratuito è sicuramente preferibile, ma quali sono i rischi? Tantissimi perché essi non sono custoditi e quindi sono aree non controllate. Mentre i parcheggi custoditi o che hanno delle recinzioni e vengono controllati periodicamente, rimangono i migliori.

Per non avere poi dei costi alti è possibile scegliere dei parcheggi esterni alle stazioni e agli aeroporti, magari organizzandosi poi con l’uso di un taxi o NCC per arrivare poi in aeroporto o in stazione.

I rischi che si corrono?

Quali sono i rischi che si corrono quando si lascia l’auto in lunga sosta in un parcheggio abbandonato? Come detto prima si corre il rischio di avere a che fare con degli atti vandalici che provocano dei danni serissimi all’auto. Rotture di sportelli e finestrini o parabrezza. Auto che viene smontata in alcune parti. Forature degli pneumatici e tante altre lesioni che sono poi costose da riparare e che purtroppo sono evidenti.

Altre volte invece si hanno dei furti della vettura, del motore e di altri componenti che si smontano facilmente e che hanno poi una buona vendita nel settore dell’usato illegale.

Dunque pensate bene dove lasciare l’auto specialmente se essa deve rimanere sola per molto tempo perché poi ci sono dei danni con dei costi e riparazioni che sono realmente molto alti.