Parigi 2024: svelato il programma e le date dei Giochi Olimpici e Paralimpici francesi

Manca un anno esatto ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 e la Francia tutta è già in fermento per l’anno che verrà. Le Olimpiadi francesi si terranno tra il 26 luglio e l’11 agosto 2024.

Dichiarazioni del presidente di Parigi 2024

Proprio ieri, martedì 25 luglio, nella sede del Comitato Organizzatore, il presidente di Parigi 2024 Tony Estanguet, insieme al progettista Mathieu Lehanneur e al partner di produzione Arcelor Mittal, ha presentato la torcia che sarà portata da 11.000 persone (10.000 per i Giochi Olimpici, 1.000 per i Giochi Paralimpici) durante la staffetta che muoverà i primi passi della Torcia Olimpica in Francia l’8 maggio 2024.

Dopo aver percorso migliaia di chilometri, la torcia accenderà il calderone Olimpico durante la Cerimonia di Apertura dei prossimi Giochi. Poi, dopo due settimane di gare, inizierà un nuovo viaggio per la staffetta della torcia Olimpica, con la nuova accensione del calderone alla Cerimonia di apertura del 28 agosto 2024.

Riguardo al design della torcia, Estanguet si è così espresso: “Seguendo la nostra logica di costruire ponti tra Giochi Olimpici e Paralimpici, questi ultimi condividono già lo stesso emblema e la stessa mascotte dei primi. Anche a Parigi 2024 avremo un unico design della torcia” e, durante la conferenza stampa, ha ulteriormente aggiunto: “Questo oggetto incarna ogni edizione dei Giochi” e, concludendo: “Quando guardiamo indietro alla storia, ogni torcia è più bella delle altre, ognuna con la sua unicità. Ogni Paese cerca di mostrare la propria creatività e lo possiamo vedere. È un oggetto che racconta qualcosa”.

Questo è quanto si apprende dal sito ufficiale Olympics: Parigi 2024 svela la torcia dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici (olympics.com)

Il simbolo della torcia e le dichiarazioni di Mathieu Lehanneur

Sempre da quanto si apprende dal sito ufficiale delle Olimpiadi, la torcia dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 si distingue innanzitutto per il suo colore champagne, unico e luminoso. Per riflettere i prossimi Giochi, Mathieu Lehanneur si è ispirato a tre simboli di Parigi 2024: uguaglianza, acqua e pacificazione.

Lo stesso Lehanneur ha detto: “L’uguaglianza è simboleggiata dalla perfetta simmetria. L’acqua è raffigurata dagli effetti delle onde, dei rilievi e delle vibrazioni. La tranquillità si nota invece nella dolcezza delle curve. La torcia è un oggetto più complesso, tecnico e tecnologico di quanto immaginassi. Abbiamo cercato di mantenere una dimensione iconica, molto simbolica e quasi magica. Come si può trasmettere tanta energia, tanta densità e così tanti messaggi a qualcosa che non è vivente? L’idea era che questo oggetto, portato dai tedofori o fermo in piedi in un museo, incarnasse e fosse il simbolo assoluto di Parigi 2024 e di ciò che accade in questi Giochi Olimpici e Paralimpici”, ha concluso Lehanneur.

I Giochi a Parigi e dintorni

Parigi 2024 ha presentato il suo programma di festeggiamenti per i prossimi Giochi Olimpici con lo slogan ” Games Wide Open”. Le celebrazioni si terranno in tutta la Francia, in modo tale che il maggior numero di persone possa seguire da vicino e gratuitamente i Giochi.

Seguendo il programma pubblicato sul sito Olympics, si apprende che molti luoghi di festeggiamenti saranno accessibili nella capitale francese, in particolare il Champions Park al Trocadéro. Di fronte alla Torre Eiffel, questo posto sarà l’imperdibile punto d’incontro per tutti gli appassionati di sport del mondo per celebrare i risultati e le medaglie degli atleti. Per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici estivi, tutti i medagliati saranno invitati a riunirsi con migliaia di fan.

Il Club France sarà situato al Parc de la Villette, nel nord-est di Parigi, dove tutti i medagliati Olimpici francesi si recheranno dal 27 luglio all’11 agosto, e i medagliati Paralimpici dal 29 agosto all’8 settembre 2024. Più di 700.000 persone sono attese al Club France a La Villette per vivere insieme i Giochi, con oltre 300 ore di trasmissioni in diretta.

Ci sarà almeno un luogo di celebrazione in ogni città che ospita eventi calcistici (Bordeaux, Lione, Nantes, Nizza, Parigi, Saint-Etienne e Marsiglia), ma anche a Lilla e a Tahiti, dove si svolge il surf.

Il commento della sindaca di Parigi Anne Hidalgo

Il desiderio della prima cittadina parigina è quello di aprire la città a quante più persone possibili, tanto che si è così espressa in merito: “Vogliamo che sia un momento di condivisione. In questo spirito, desideriamo che i luoghi delle celebrazioni siano accessibili a tutti”.

I Giochi nell’Ile-de-France

La Senna e i suoi canali collegheranno le celebrazioni, in particolare attraverso il Canal Saint-Denis, che è stato completamente rinnovato per i Giochi. Il collegamento principale tra le sedi Olimpiche e Paralimpiche parte dal Club France alla Villette e poi arriva allo Stade de France fino all’Aquatics Centre.

In Seine-Saint-Denis, un dipartimento francese situato a nord di Parigi, saranno allestiti diversi spazi nel parco Georges-Valbon a la Courneuve per guardare i Giochi, assistere a concerti, praticare attività sportive o anche scoprire il panorama da uno skyliner alto 80 metri.

Le date chiave

4 mesi di festeggiamenti: dall’8 maggio con la Fiaccolata Olimpica fino alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi Paralimpici dell’8 settembre 2024

14 luglio 2024: Apertura del Paris 2024 Club al Municipio di Parigi

25 luglio 2024: Apertura del Paris 2024 Club al Parc Georges Valbon a La Courneuve per accogliere la torcia

26 luglio 2024: Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 da vivere nei Paris 2024 Club in tutta la Francia

27 luglio 2024: Apertura del Club France a La Villette

29 luglio 2024: Apertura del Champions Park al Trocadéro

28 agosto 2024: Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Parigi 2024 che si svolgerà nei Paris 2024 Club di tutta la Francia e riapertura del Club France per il periodo Paralimpico.

Numeri chiave

400 città attraversate dalla Fiaccola Olimpica in tutta la Francia

Circa 200 luoghi di celebrazione*, gratuiti e accessibili a tutti, ovunque in tutto il Paese, durante i Giochi

Quasi 150.000 persone attese al Champions Park

Quasi 700.000 visitatori attesi al Club France per tutta la durata dei Giochi

Milioni di francesi in tutti i Paris 2024 Clubs in Francia

Ovviamente, i numeri sono soggetti a variazioni. Ma quello che è certo è che saranno quattro mesi all’insegna del divertimento e dello svago, con una punta di cultura e di sana competizione.

Bonne chance!