Partite Serie A oggi e domani, orari e canali Sky e Dazn di sabato 25 e domenica 26 settembre 2021

Partite di calcio Serie A, ecco come vederle in diretta streaming. La Serie A, dopo il turno infrasettimanale, scende nuovamente in campo nel weekend con la sesta giornata di campionato: si parte oggi, sabato 25 settembre, alle ore 15:00 con l’anticipo Spezia-Milan, per finire la tre giorni calcistica lunedì alle 20:45 con Venezia-Torino. Incontri da non perdere di vista sono Cagliari-Napoli, con la squadra partenopea che vuole mantenere la vetta della classifica, e l’attesissimo derby della Capitale Lazio-Roma. L’Inter se la vedrà in casa contro l’Atlanta, mentre la ospiterà la Sampdoria.

La partita più importante è proprio il derby capitolino, che si terrà a Roma domenica 26 settembre alle 18. L’incontro sarà trasmesso in diretta da Dazn.

Partite Serie A: dove e quando vederle oggi in tv e streaming: orari

Ricordiamo che la piattaforma di DAZN, disponibile su tutte le piattaforme dagli smartphone, ai PC, alle Console fino alle Smart Tv, si è aggiudicata i diritti per trasmettere tutti gli incontri della Serie A 2021-2022. Pertanto tutte le partite sono visibili in streaming su DAZN per gli abbonati. Una partita, per quanto riguarda oggi (tre per ciascun turno, ndr) sarà visibile invece su Sky e sulle piattaforme streaming dedicate Sky Go e Now Tv. Ecco il dettaglio degli incontri della sesta giornata di campionato.

Sabato 25 settembre ore 15.00: Spezia-Milan (DAZN)

Sabato 25 settembre ore 18.00: Inter-Atalanta (DAZN)

Sabato 25 settembre ore 20.45: Genoa-Verona (DAZN e Sky)

Domenica 26 settembre ore 12.30: Juventus-Sampdoria (DAZN e Sky)

Domenica 26 settembre ore 15.00: Empoli-Bologna (DAZN)

Domenica 26 settembre ore 15.00: Sassuolo-Salernitana (DAZN)

Domenica 26 settembre ore 15.00: Udinese-Fiorentina (DAZN)

Domenica 26 settembre ore 18.00: Lazio-Roma (DAZN)

Domenica 26 settembre ore 20.45: Napoli-Cagliari (DAZN)

Lunedì 27 settembre ore 20.45: Venezia-Torino (DAZN e Sky)

Partite Serie A, la classifica

A guidare la classifica dopo cinque giornate è il Napoli di Luciano Spalletti, che viaggia a punteggio pieno. Alle spalle degli azzurri Inter e Milan a 13, seguono Roma (12), Atalanta (10) e Fiorentina (9). Ma ecco la classifica per intero.

1 Napoli 15; 2 Inter 13; 3 Milan 13; 4 Roma 12; 5 Atalanta 10; 6 Fiorentina 9; 7 Lazio 8; 8 Bologna 8; 9 Torino 7; 10 Udinese 7; 11 Empoli 6; 12 Juventus 5; 13 Sampdoria 5; 14 Sassuolo 4; 15 Hellas Verona 4; 16 Genoa 4; 17 Spezia 4; 18 Venezia 3; 19 Cagliari 2; 20 Salernitana 1