Partite Serie A sabato 20 e domenica 21 novembre 2021 in diretta tv Sky e Dazn: orari, canali e programma della 13a giornata

Serie A, come vedere le partite. Tornano le partite di campionato dopo la sosta per gli incontri sostenuti dalla Nazionale, impegnata nella (a questo punto difficilissima) qualificazione per il mondiale 2022. La serie A torna in campo per la tredicesima giornata di campionato. L’anticipo è Atalanta-Spezia, che si giocherà sabato 20 novembre alle ore 15:00 a Bergamo. Si chiude lunedì 22 alle 20:45 con il posticipo Torino-Udinese.

Partite Serie A: i big match della 13ª giornata di campionato

Gli incontri più importati di questa 13ª giornata di campionato sono Lazio-Juventus, Inter-Napoli e Fiorentina-Milan. Interessante anche Genoa-Roma, con i giallorossi che dovranno riscattarsi dopo le recenti brutte figure. in fondo alla classifica c’è invece lo scontro diretto Salernitana-Sampdoria

Partite Serie A, dove vederle

Ricordiamo che la piattaforma di DAZN, disponibile su tutte le piattaforme dagli smartphone, ai PC, alle Console fino alle Smart Tv, si è aggiudicata i diritti per trasmettere tutti gli incontri della Serie A 2021-2022. Bisognerà quindi scaricare l’app dedicata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Sarà inoltre possibile vedere alcuni incontri su Sky. Di seguito uno specchietto di riepilogo per vedere le partite.

Sabato 20 novembre ore 15: Atalanta-Spezia (Dazn)

Sabato 20 novembre ore 18: Lazio-Juventus (Dazn)

Sabato 20 novembre ore 20.45: Fiorentina-Milan (Dazn, Sky)

Domenica 21 novembre ore 12.30: Sassuolo-Cagliari (Dazn, Sky)

Domenica 21 novembre ore 15: Bologna-Venezia (Dazn)

Domenica 21 novembre ore 15: Salernitana-Sampdoria (Dazn)

Domenica 21 novembre ore 18: Inter-Napoli (Dazn)

Domenica 21 novembre ore 20.45: Genoa-Roma (Dazn)

Lunedì 22 novembre ore 18.30: Verona-Empoli (Dazn)

Lunedì 22 novembre ore 20.45: Torino-Udinese (Dazn, Sky)

Serie A, la classifica

In testa alla classifica ci sono appaiate Napoli e Milan con 32 punti. Segue con netto distacco, a 25 punti, l’Inter. al quarto posto, distaccata di altri 5 punti, si trova l’Atalanta con 22 punti, seguita da Lazio (21) e Roma (19). Di seguito Tre squadre a 18 punti: Fiorentina, Juventus e Bologna. Due si fermano a 16, Verona ed Empoli. Torino, Sassuolo e Udinese ne hanno 14, seguite dal Venezia (12). Chiudono al classifica Spezia (11), Genoa e Sampdoria (9), Salernitana (7) e Cagliari con soli 6 punti.