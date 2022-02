‘Passeggiate romane’ al Cinema Farnese di Roma, a cura dell’Arch. Luca Berretta: passeggiare per Roma con il naso in su senza paura di inciampare per scoprire aneddoti, luoghi e architetture.

Roma ha visto passare la storia e ne ha conservato i segni, le testimonianze e i segreti e proprio questi segreti vi saranno raccontati con semplicità come in una passeggiata con un amico.

‘Passeggiate romane’

Scoprire i monumenti, le strade, vederne i lati nascosti e curiosi, le vecchie stampe che raccontano tanto e in una sala cinematografica, sul grande schermo, in compagnia di tanti amici è stato e sarà sicuramente una esperienza nuova che il cinema Farnese propone e che è diventato un appuntamento mensile.

Gli spettatori, al termine della passeggiata, hanno la possibilità di intervenire con domande o curiosità. Un modo per stare insieme, per ritornare al cinema e dare alla sala cinematografica il ruolo di ‘salotto’ e centro culturale, dove amici vecchi e nuovi si incontrano e anche perché no, sorseggiano un aperitivo.

Le ‘Passeggiate’ al Cinema Farnese, gli appuntamenti

Gli eventi in programma sono presentati al Cinema Farnese dal 19 Dicembre 2021. Quattro matinèes alle ore 11,30 della durata di circa sessanta minuti al termine delle quali verrà offerto un aperitivo agli spettatori presenti.

L’idea di passeggiate “virtuali” con il supporto di immagini fotografiche e stampe storiche nasce nel mese di marzo 2020, durante il lockdown. Un momento difficile che, grazie all’uso di una piattaforma social e a quei temi storici legati alla “bellezza” di Roma, è stata occasione per un interessante appuntamento culturale ‘on line’ da casa, alla scoperta di monumenti e luoghi urbani più significativi della città.

Nel ‘salotto’ di Campo de’ Fiori

‘Passeggiate romane’ è’ un viaggio nella memoria, nel paesaggio della campagna romana, sul significato di quelle architetture che appartengono oggi al più grande patrimonio del mondo. Ed ora, grazie all’attenzione del Cinema Farnese, il progetto culturale si ritrova nella sala storica del cinema con una nuova veste “pubblica” e con la presenza di spettatori che potranno intervenire alla fine di ogni presentazione.

Gli eventi hanno avuto inizio il 19 dicembre 2021 con “L’Appia Antica”, al quale sono seguite le date del 16 gennaio 2022 con “Piazza di Spagna”, Il 20 febbraio 2022 con “Castel S. Angelo” e il 20 marzo p.v avrà luogo il “Campidoglio”.

Numeroso il pubblico che partecipa ogni volta alle iniziative. Hanno preso parte allo scorso appuntamento giovani intellettuali, architetti e appassionati di Roma, tra cui le attrici Lorenza Veronica, Eliana Miglio, il regista Roberto Faenza, il giornalista Bruno Manfellotto, l’attrice Angelica Giusto. E’ intervenuto anche lo scrittore Roberto Cotroneo, l’attore Ralph Palka, compagno della regista Cinzia Th Torrini.

Luca Berretta, una passione tutta romana

L’Architetto Luca Berretta abita da sempre a Roma e lavora nel suo studio in centro storico. Appassionato di storia, ha scelto per queste ‘passeggiate romane’ alcune architetture di particolare interesse storico che raccontano Roma. Edifici, paesaggi e luoghi urbani che costruirono la Città dentro e fuori le mura. Quelli qui presentati sono i primi quattro appuntamenti di una serie di incontri che si sono svolti nel 2020 sulla piattaforma di Zoom.

Sono raffronti storici con fotografie, vecchie stampe e disegni per spiegare la trasformazione che avvenne nel tessuto urbanistico di Roma, e i motivi che nel corso dei secoli modificarono la sua struttura e immagine urbana. Fabio Amadei, proprietario del Cinema Farnese, da anni promotore di molte iniziative culturali non solo legate al cinema, vuole anche in questa occasione riproporre al suo pubblico momenti di quella storia che a noi tutti appartiene.

Quattro appuntamenti dunque, che vogliono essere per il cinema luogo di un momento di partecipazione e incontro culturale, episodi della storia di Roma, un dibattito e un interesse sempre presente tra i cittadini romani.

Degustazione di vini della Casa Vinicola “Castel del Giglio” e prelibatezze del forno “Roscioli” di Campo de’ Fiori.