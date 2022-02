Patologie cardiache dopo il Covid, rischi e complicazioni più frequenti: gli effetti del Long Covid

Covid. Purtroppo il Covid, a quanto pare, non passa senza lasciare strascichi. Le nuove frontiere della ricerca in merito a questo virus non si limitano certo a creare farmaci o antivirali sempre più potenti, così come vaccini più avanzati. Le ultime ricerche si stanno concentrando sempre di più anche sulle possibili conseguenze che il Covid potrebbe comportare negli organismi umani, una volta guariti. Aritmie, ictus e infarti, sono solamente alcuni degli effetti a lungo termine causati dal Covid anche dopo la guarigione.

Possibili complicanze del Covid

Una volta guariti, il corpo umano potrebbe andare incontro a patologie cardiache nello specifico. Stando ad uno studio pubblicato su Nature Medicine, coloro che hanno contratto il Covid-19, pur essendo guariti, hanno un rischio maggiore di sviluppare complicanze cardiovascolari entro il primo mese e fino a un anno dopo l’infezione. La ricerca si è avvalsa dei dati raccolti ed esaminati minuziosamente dal Washington University School of Medicine di St. Louis e del Veterans Affairs St. Louis Health Care System.

Monitorarsi anche dopo la guarigione

In conclusione, dopo la guarigione è bene rimanere sempre in allerta per almeno un anno dopo, poiché gli ex pazienti rischiano quindi di andare incontro ad aritmie cardiache, coaguli di sangue, ictus, malattie coronariche, infarti, insufficienze cardiache o persino la morte. Non solo gli anziani, ma a quanto pare anche i giovani rischierebbero, anche se non hanno avuto nessuna malattia in precedenza. Meglio conoscere sin da subito tutti i rischi e partire prevenuti in ogni caso.