Patrick Ray Pugliese: chi è, età, carriera, vita privata e curiosità

Ormai ci siamo, l’attesa è praticamente finita. Il Grande Fratello VIP è quasi pronto e partirà mercoledì 8 gennaio 2020 e venerdì 10 gennaio, in prima serata, su Canale 5. Patrick Ray Pugliese, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello 4, ritorna nella casa più spiata d’Italia come concorrente. Ma conosciamolo meglio.

PATRICK RAY PUGLIESE: chi è, età, carriera

Patrick Ray Pugliese è nato a Teheran il 5 dicembre del 1977, ma ha vissuto tra Montecarlo e Milano. Ha iniziato la sua esperienza televisiva come presentatore e giornalista per il canale satellitare Montecarlo Sat. Nel 2004 Patrick ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello e si è classificato al secondo posto. Dopo la sua partecipazione al reality show, Patrick è stato chiamato da Antonio Ricci per entrare a far parte del TG satirico Striscia la notizia con uno spazio creato apposta per lui. Nel 2006, invece, ha recitato in una puntata di Casa Vianello e nel 2007 si è cimentato nel mondo della musica come DJ e produttore cinematografico. Patrick ha lavorato come inviato per i programmi Domenica cinque e Stasera che sera!, ma dal 2015 ad oggi è imprenditore nel campo delle mountain bike.

PATRICK RAY PUGLIESE: la vita privata, gli amori

Patrick Ray Pugliese era fidanzato, prima della sua partecipazione al Grande Fratello nel 2004, con una modella americana Holly. Durante la sua esperienza al GF 12 (è entrato nuovamente come concorrente dopo la sua prima esperienza nel GF 4) ha conosciuto Martina Pascutti.

I due si sono fidanzati e dal loro amore nel 2013 è nato Leone Pugliese, primogenito della coppia. Patrik e Martina si sono lasciati e oggi il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip è legato sentimentalmente, da due anni, alla nuova compagna Sara Nanna.

PATRICK RAY PUGLIESE: curiosità, tutto quello che non sai