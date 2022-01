Paura a Ostia: schianto tra bus e macchina, il pullman finisce sul marciapiede

Erano le 16.30 di oggi, mercoledì 12 gennaio 2022, quando un autobus e una macchina si sono scontrati a Ostia. Il pullman ha sbandato ed è finito sul marciapiedi. Fortunatamente non risultano esserci feriti, anche se la paura è stata tanta e l’impatto è stato davvero importante.

Leggi anche: Incidente mortale a Formello, chiuso tratto della Via Cassia Veientana

Incidente a Ostia: cosa è accaduto

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 circa e ha visto coinvolti un autobus della linea 01 e una macchina Peugeot 3008. La zona è poco prima di piazza Gasparri, nello specifico all’incrocio tra via Enea Picchio, via delle Ancore e via Umberto Grosso. in base alle prime ricostruzioni pare che il pullman stesse percorrendo via Enea Picchio quando l’automobile è giunta da via delle Ancore. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale del gruppo Roma X Mare.

Leggi anche: Roma, scooter travolge un pedone: morto 61enne

Un evento fortuito

Un brutto incidente che, però, si è risolto, fortunatamente, senza feriti. Non risulta che i conducenti abbiano riportato danni, così come non sono rimaste coinvolte terze persone: l’autobus, infatti, aveva terminato la sua corsa e stava tornando al deposito, perciò era senza passeggeri a bordo. Sempre per una fortunata circostanza in quel momento non c’erano pedoni che transitavano sul marciapiedi adiacente: il pullman, infatti, ha sbandato, finendo proprio sopra il marciapiedi.

(Foto di repertorio)