Paura a Ponte Vittorio Emanuele: perde il controllo dell’auto e finisce contro il parapetto. Feriti due passanti

Attimi di paura oggi a Ponte Vittorio Emanuele II a seguito di un incidente. Nel primo pomeriggio di oggi, un uomo ha perso il controllo della propria auto schiantandosi contro il parapetto. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.15. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale del I gruppo Prati.

80enne perde il controllo dell’auto e finisce contro il parapetto

Alla guida dell’auto un uomo di 80 anni rimasto sotto choc a seguito dell’accaduto. Due passanti sono inoltre rimasti rimasti feriti. Entrambi sono stati condotti in ospedale per tutti gli accertamenti. Sul luogo sono intervenute anche le pattuglie del I Gruppo Trevi per la viabilità e la chiusura del ponte, nnchè il personale dello Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana per quantificare il danno. Sono attualmente in corso ulteriori indagini per fare chiarezza sull’esatta dinamica dell’incidente.