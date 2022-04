Paura a Prati: si affaccia dal palazzo e punta la pistola a un uomo in strada

Momenti di paura ieri sera in zona Prati a Roma dove un uomo, senza alcun motivo, si è visto puntare contro una pistola mentre passeggiava. Pistola che soltanto in seguito si è scoperto essere un giocattolo benché priva del tappo rosso. Ma ovviamente il passante in quel momento non poteva saperlo e quindi è scattato subito l’allarme.

Carabinieri intervengono in Via Fabio Massimo sabato sera

Il tutto è successo ieri sera, poco dopo le 22.00, precisamente in via Fabio Massimo. Da quanto ricostruito all’uomo, che stava transitando lungo la strada, è stata puntata una pistola impugnata da un ragazzo che si era affacciato da un palazzo adiacente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile che in poco tempo sono risaliti all’appartamento teatro dei fatti.

Pistola e droga a Prati

Nella casa sono stati trovati 5 ragazzi che sono stati poi tutti segnalati alla Prefettura. I Carabinieri infatti nell’abitazione hanno trovato della sostanza stupefacente. Uno di loro inoltre, un 20enne, è stato trovato in possesso della pistola giocattolo, priva del tappo rosso di sicurezza. Per questo è stato denunciato per procurato allarme.

