Paura a Roma: cane in strada rischia di essere investito (FOTO)

Roma. È stato avvistato ieri mattina tra il guardrail e la strada adiacente un cane che rischiava di essere investito. Impaurito e disorientato, l’animale è stato poi salvato dalla Polizia Locale.

Cane in strada tra le auto: il salvataggio della Polizia Locale

I fatti sono avvenuti ieri mattina nella zona di Tor Vergata. Come detto, il cane si aggirava tra il guardrail e la strada adiacente rischiando di essere investito dalle auto in transito. Pertanto, si è rivelato provvidenziale l’intervento di una pattuglia della Polizia Locale del VII Gruppo Tuscolano.

Gli agenti sono intervenuti tempestivamente per trarre in salvo il cagnolino, un meticcio di media taglia. Una volta rassicurato l’animale, fortemente spaventato, gli hanno fornito nutrimento e conforto; provvedendo inoltre a contattare il personale specializzato per tutte le cure del caso.

Visibilmente pieno di parassiti, il cane — un maschio di età tra i 3 e i 4 anni — è stato preso in cura dalla Pet in Time e trasportato presso il canile comunale dove è stato visitato ed ora è in attesa di essere adottato.