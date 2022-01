Paura a Roma, investito ciclista sull’Aurelia: strada chiusa e traffico deviato

Incidente questa mattina sulla Via Aurelia all’altezza di Malagrotta, non troppo distante dal Grande Raccordo Anulare. Stando alle prime informazioni disponibili si tratta di un investimento di un ciclista. La strada è rimasta chiusa per circa un’ora e attualmente risulta riaperta ma soltanto parzialmente. Sul posto la Polizia Locale di Roma Capitale.

Investimento ciclista sull’Aurelia: cosa è successo

Dalle prime informazioni disponibili il ciclista si trovava sulla corsia di marcia lenta in direzione Grosseto quando è stato investito. A seguito dell’incidente è rimasto ferito ma le sue condizioni di salute al momento non sono note. La strada è stata chiusa e il traffico deviato allo svincolo per Malagrotta.

La situazione

In questo momento la SS1 Aurelia è stata riaperta ma permane un restringimento di carreggiata. Si circola pertanto solo sulla corsia di sorpasso. Code e rallentamenti sono presenti tuttora tra Malagrotta e il GRA. Presente sul posto il personale ANAS e la Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi del sinistro.

