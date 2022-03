Paura a Roma, schianto tra tre auto, due prendono fuoco: ci sono feriti gravi (FOTO)

Paura stamattina a Roma sulla Via Ardeatina dove si è verificato un terribile incidente. Tre le auto coinvolte con due di queste che, a seguito dello scontro, hanno preso fuoco. Due le persone trasportate in codice rosso in Ospedale. La strada è stata chiusa. Il sinistro si è verificato in zona Annunziatella.

Auto a fuoco sulla Via Ardeatina

Il sinistro si è verificato stamattina, giovedì 31 marzo 2022, intorno alle 9.30. A scontrarsi sono state tre autovetture all’altezza di Via Viggiano. L’impatto è stato violentissimo e due vetture sono andate a fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme.

Due persone in codice rosso

L’incidente ha provocato il ferimento di due persone portate dai mezzi del 118 all’Ospedale San Giovanni di Roma in gravi condizioni. Giunte al Pronto Soccorso sono state refertate in codice rosso. Al momento non sono note le condizioni degli altri occupanti dei veicoli.

Chiusa Via Ardeatina per incidente

A seguito del sinistro il tratto di strada interessato dal sinistro è stata chiuso dagli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto. L’interdizione al traffico è in entrambe le direzioni. Ripercussioni si registrano alla circolazione nell’area.