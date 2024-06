Paura ad alta quota, la giostra si blocca: 28 persone intrappolate a testa in giù

La giostra si blocca e quasi 30 persone rimangono bloccate a testa in giù. Succede nel territorio dell’Oregon negli Stati Uniti all’interno di uno storico parco divertimenti. L’attrazione è stata inaugurata meno di tre anni va: i visitatori sono stati salvati dai Vigili del Fuoco.

Incidente in un parco divertimenti dell’Oregon nella giornata di ieri. Ventotto persone sono rimaste bloccate in una giostra chiamata “AtmosFEAR“, una sorta di pendolo che fa oscillare i visitatori facendoli restare anche per pochi istanti sotto sopra. Il problema è che, ad un certo punto, il meccanismo si è inceppato e l’attrazione ha lasciato i passeggeri a testa in giù.

Giostra si blocca in Oregon: paura nell’Oaks Amusement Park

Come si apprende da media locali sono stati i Vigili del Fuoco, insieme agli ingegneri del parco (l’Oaks Amusement Park, ndr), a trarre in salvo le persone che sono state poi prese in carico dagli operatori sanitari. Secondo quanto ricostruito la giostra non aveva mai registrato incidenti prima d’ora, anche se la sua inaugurazione è relativamente recente dato che ha aperto i battenti nel 2021. Il parco a tema, invece, è uno di quelli storici del Paese considerando che la sua storia comincia addirittura nei primi anni del ‘900. Di seguito un video dell’incidente diffuso sui social.

Fonte video: @R A W S A L E R T S da “X”