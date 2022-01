Paura ai Castelli: forte odore di gas in strada, ecco cosa è successo

Un forte odore di gas e tanta paura. A dare l’allarme un negoziante che ha poi allertato i vigili del fuoco. È successo questa mattina a Genzano, in via Ramo D’oro. Il persistente odore di metano era dovuto al guasto di una caldaia condiminiale che è poi stata riparata. Presenti sul posto per mettere in sicurezza l’area i Vigili del Fuoco, la polizia locale e i tecnici della società che si occupa della gestione del gas. Per favorire le operazioni il tratto di strada interessato è stato chiuso per circa due ore.